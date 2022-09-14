Вынуждено. Эвертон подписал швейцарского голкипера
Элдин Якупович будет играть в составе «ирисок» 6 месяцев
Английский клуб «Эвертон» объявил о подписании 37-летнего швейцарского голкипера Эдина Якуповича.
Швейцарец перешел в новый клуб на правах свободного агента.
Клуб АПЛ был в поисках нового вратаря из-за травм Джордана Пикфорда и Энди Лонергана.
Этим летом Якупович покинул «Лестер», в котором играл с 2017 года. Правда, на его счету всего 4 матча.
Ранее футболист также выступал за «Халл Сити», «Лейтон Ориент», «Арис Салоники», «Локомотив» и «Грассхоппер Цюрих».
Отметим, что Пикфорд будет вне игры до конца сентября из-за травмы бедра, полученной в матче с «Ливерпулем» 3 сентября. А Лонерган будет отсутствовать ближайшие несколько недель, так как получил травму колена.
We have signed goalkeeper Eldin Jakupovic on a short-term contract following recent injuries to Jordan Pickford and Andy Lonergan.#EFC 🔵— Everton (@Everton) September 13, 2022
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