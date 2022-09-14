Вынуждено. Эвертон подписал швейцарского голкипера

Английский клуб «Эвертон» объявил о подписании 37-летнего швейцарского голкипера Эдина Якуповича.

Швейцарец перешел в новый клуб на правах свободного агента.

Клуб АПЛ был в поисках нового вратаря из-за травм Джордана Пикфорда и Энди Лонергана.

Этим летом Якупович покинул «Лестер», в котором играл с 2017 года. Правда, на его счету всего 4 матча.

Ранее футболист также выступал за «Халл Сити», «Лейтон Ориент», «Арис Салоники», «Локомотив» и «Грассхоппер Цюрих».

Отметим, что Пикфорд будет вне игры до конца сентября из-за травмы бедра, полученной в матче с «Ливерпулем» 3 сентября. А Лонерган будет отсутствовать ближайшие несколько недель, так как получил травму колена.