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Англия
09 сентября 2022, 11:56 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:20
705
0

Проблема в команде Миколенко. Эвертон потерял ключевого игрока

Джордан Пикфорд выбыл минимум на 4 недели

09 сентября 2022, 11:56 | Обновлено 09 сентября 2022, 13:20
705
0
Проблема в команде Миколенко. Эвертон потерял ключевого игрока
ФК Эвертон. Джордан Пикфорд

Основной голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд выбыл как минимум на 4 недели, сообщает Sky Sports.

В матче 6-го тура АПЛ против «Ливерпуля» англичанин травмировался. Обследование показало, что у Джордана растяжение мышц бедра. Травма несерьезная, но ближайшие матчи он точно пропустит.

Пикфорд не поможет команде Виталия Миколенко под руководством Фрэнка Лэмпарда в играх с «Арсеналом» (11 сентября) и «Вест Хэмом» (18 сентября).

За «Эвертон» Пикфорд провел уже 199 матчей. Интересно, что в матче 3-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» Джордан выдал голевой пас на Демарая Грея на 88-й минуте, гол которого помог команде избежать поражения.

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Виталий Миколенко Джордан Пикфорд Эвертон Фрэнк Лэмпард Эвертон - Арсенал Эвертон - Вест Хэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sky Sports
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