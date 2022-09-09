Проблема в команде Миколенко. Эвертон потерял ключевого игрока

Основной голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд выбыл как минимум на 4 недели, сообщает Sky Sports.

В матче 6-го тура АПЛ против «Ливерпуля» англичанин травмировался. Обследование показало, что у Джордана растяжение мышц бедра. Травма несерьезная, но ближайшие матчи он точно пропустит.

Пикфорд не поможет команде Виталия Миколенко под руководством Фрэнка Лэмпарда в играх с «Арсеналом» (11 сентября) и «Вест Хэмом» (18 сентября).

За «Эвертон» Пикфорд провел уже 199 матчей. Интересно, что в матче 3-го тура АПЛ против «Ноттингем Форест» Джордан выдал голевой пас на Демарая Грея на 88-й минуте, гол которого помог команде избежать поражения.