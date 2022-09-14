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14 сентября 2022, 09:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 09:31
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Socca. ЧМ-2022. Украина – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 20:00 матч 4-го тура ЧМ-2022 в венгерском Будапеште

14 сентября 2022, 09:23 | Обновлено 14 сентября 2022, 09:31
790
0
Socca. ЧМ-2022. Украина – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Socca World Cup

​14 сентября в 20:00 состоится матч 4-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште, в котором сыграют сборные Украины и Аргентины.

Сборная Украины сначала разгромила Тунис (11:1), а затем сыграла вничью с Португалией (2:2). Сине-желтые занимают 2-ю позицию (4 очка). Португалия имеет такой же набор баллов, но сыграла на одну игру больше. Аргентина записала в актив 3 пункта после 2 матчей. А лидирует в группе Англия с двумя победами.

Socca. ЧМ-2022. Турнирная таблица группы F

Socca. ЧМ-2022. Украина – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Socca. ЧМ-2022. Календарь матчей группы F

10 сентября

  • 21:00. Англия – Португалия – 4:1

11 сентября

  • 12:00. Украина – Тунис – 11:1
  • 17:00. Англия – Аргентина – 3:2

12 сентября

  • 16:00. Португалия – Тунис – 8:1

13 сентября

  • 15:00. Португалия – Украина – 2:2
  • 16:00. Аргентина – Тунис – 7:1

14 сентября

  • 20:00. Украина – Аргентина
  • 21:00. Англия – Тунис

15 сентября

  • 19:00. Англия – Украина
  • 23:55. Португалия – Аргентина
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Источник Sport.ua
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