​14 сентября в 20:00 состоится матч 4-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште, в котором сыграют сборные Украины и Аргентины.

Сборная Украины сначала разгромила Тунис (11:1), а затем сыграла вничью с Португалией (2:2). Сине-желтые занимают 2-ю позицию (4 очка). Португалия имеет такой же набор баллов, но сыграла на одну игру больше. Аргентина записала в актив 3 пункта после 2 матчей. А лидирует в группе Англия с двумя победами.

Socca. ЧМ-2022. Турнирная таблица группы F

Socca. ЧМ-2022. Украина – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Socca. ЧМ-2022. Календарь матчей группы F

10 сентября

21:00. Англия – Португалия – 4:1

11 сентября

12:00. Украина – Тунис – 11:1

– Тунис – 11:1 17:00. Англия – Аргентина – 3:2

12 сентября

16:00. Португалия – Тунис – 8:1

13 сентября

15:00. Португалия – Украина – 2:2

16:00. Аргентина – Тунис – 7:1

14 сентября

20:00. Украина – Аргентина

21:00. Англия – Тунис

15 сентября