Socca. ЧМ-2022. Украина – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября в 20:00 матч 4-го тура ЧМ-2022 в венгерском Будапеште
14 сентября в 20:00 состоится матч 4-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште, в котором сыграют сборные Украины и Аргентины.
Сборная Украины сначала разгромила Тунис (11:1), а затем сыграла вничью с Португалией (2:2). Сине-желтые занимают 2-ю позицию (4 очка). Португалия имеет такой же набор баллов, но сыграла на одну игру больше. Аргентина записала в актив 3 пункта после 2 матчей. А лидирует в группе Англия с двумя победами.
Socca. ЧМ-2022. Турнирная таблица группы F
Socca. ЧМ-2022. Украина – Аргентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Socca. ЧМ-2022. Календарь матчей группы F
10 сентября
- 21:00. Англия – Португалия – 4:1
11 сентября
- 12:00. Украина – Тунис – 11:1
- 17:00. Англия – Аргентина – 3:2
12 сентября
- 16:00. Португалия – Тунис – 8:1
13 сентября
- 15:00. Португалия – Украина – 2:2
- 16:00. Аргентина – Тунис – 7:1
14 сентября
- 20:00. Украина – Аргентина
- 21:00. Англия – Тунис
15 сентября
- 19:00. Англия – Украина
- 23:55. Португалия – Аргентина
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