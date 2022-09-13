ВИДЕО. Досадный угловой. Как Украина упустила победу над Португалией на ЧМ
В турнирной таблице ЧМ по socca Украина имеет 4 очка после 2 туров
13 сентября состоялся матч 3-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште. Вничью сыграли сборные Португалии и Украины (2:2).
Украина дважды выходила вперед, но португальцы оба раза отыгрались (2:2). У сине-желтых отличились Денис Хруль и Юрий Правук. Португалия спасла игру благодаря удачному розыгрышу углового на последней 40-й минуте.
В турнирной таблице Украина имеет 4 очка после 2 туров. Следующую игру сборная проведет против команды Аргентины 14 сентября в 20:00.
Socca является разновидностью мини-футбола, отличаясь количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.
Socca. ЧМ-2022. Группа F. 3-й тур
Португалия – Украина – 2:2
Голы: Силва, 23, Соуза, 40 – Денис Хруль, 7, Юрий Правук, 36
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