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13 сентября 2022, 06:51 |
464
0

Socca. ЧМ-2022. Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 сентября в 15:00 матч 3-го тура ЧМ-2022 в венгерском Будапеште

13 сентября 2022, 06:51 |
464
0
Socca. ЧМ-2022. Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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13 сентября в 15:00 состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште, в котором сыграют сборные Украины и Португалии.

Сборная Украины после легкой прогулки в игре с Тунисом (11:1) имела день отдыха. А теперь встречается с намного более серьезным соперником, который представляет Пиренейский полуостров.

Socca. ЧМ-2022. Украина – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица группы F

10 сентября

  • 21:00. Англия – Португалия – 4:1

11 сентября

  • 12:00. Украина – Тунис – 11:1
  • 17:00. Англия – Аргентина – 3:2

12 сентября

  • 16:00. Португалия – Тунис – 8:1

13 сентября

  • 15:00. Португалия – Украина
  • 16:00. Аргентина – Тунис

14 сентября

  • 20:00. Украина – Аргентина
  • 21:00. Англия – Тунис

15 сентября

  • 19:00. Англия – Украина
  • 23:55. Португалия – Аргентина
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Источник Sport.ua
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