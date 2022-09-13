Socca. ЧМ-2022. Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 сентября в 15:00 матч 3-го тура ЧМ-2022 в венгерском Будапеште
13 сентября в 15:00 состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште, в котором сыграют сборные Украины и Португалии.
Сборная Украины после легкой прогулки в игре с Тунисом (11:1) имела день отдыха. А теперь встречается с намного более серьезным соперником, который представляет Пиренейский полуостров.
Socca. ЧМ-2022. Украина – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица группы F
10 сентября
- 21:00. Англия – Португалия – 4:1
11 сентября
- 12:00. Украина – Тунис – 11:1
- 17:00. Англия – Аргентина – 3:2
12 сентября
- 16:00. Португалия – Тунис – 8:1
13 сентября
- 15:00. Португалия – Украина
- 16:00. Аргентина – Тунис
14 сентября
- 20:00. Украина – Аргентина
- 21:00. Англия – Тунис
15 сентября
- 19:00. Англия – Украина
- 23:55. Португалия – Аргентина
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