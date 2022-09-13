Socca. ЧМ-2022. Португалия – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 сентября в 15:00 состоится матч 3-го тура ЧМ-2022 по Socca в венгерском Будапеште, в котором сыграют сборные Украины и Португалии.

Сборная Украины после легкой прогулки в игре с Тунисом (11:1) имела день отдыха. А теперь встречается с намного более серьезным соперником, который представляет Пиренейский полуостров.

Socca. ЧМ-2022. Украина – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица группы F

10 сентября

21:00. Англия – Португалия – 4:1

11 сентября

12:00. Украина – Тунис – 11:1

– Тунис – 11:1 17:00. Англия – Аргентина – 3:2

12 сентября

16:00. Португалия – Тунис – 8:1

13 сентября

15:00. Португалия – Украина

16:00. Аргентина – Тунис

14 сентября

20:00. Украина – Аргентина

21:00. Англия – Тунис

15 сентября