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  4. Защитник Селтика: «Шахтер круто переходит из обороны в атаку, но мы готовы»
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 09:15 |
155
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Защитник Селтика: «Шахтер круто переходит из обороны в атаку, но мы готовы»

Йенц Мориц поделилмя ожиданиями от матча своей команды против донецкого «Шахтера»

14 сентября 2022, 09:15 |
155
1
Защитник Селтика: «Шахтер круто переходит из обороны в атаку, но мы готовы»
ФК Шахтер

Защитник «Селтика» Йенц Мориц поделился мыслями о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера»:

– Каково значение игры против «Шахтера» и насколько уверена в себе ваша команда после матча с «Реалом»?

– Для меня этот матч будет очередным большим матчем в карьере, также он будет великим и для моей команды. Мы готовы и будем играть сосредоточенно.

– Неделю назад «Селтик» уступил «Реалу», а «Шахтер» разгромил «Лейпциг» – чего ожидаете от соперника?

– С «Реалом» мы хорошо отыграли 60 минут, сейчас же нам стоит обратить внимание на то, чтобы использовать все свои шансы, не оставляя все на финал матча. «Шахтер» – структурированная команда с хорошей линией полузащиты: соперник отлично играет в блоке, а затем контратакует. Об этом нужно думать, но также важно доставлять мячи в нужные нам зоны поля.

– Какой атмосферы ожидаете, учитывая, что «Шахтер» не играет дома?

– Каждый поединок – непростой вызов, этого же ожидаем и от встречи с «Шахтером». Но все зависит от нас, так как именно мы будем играть.

– Что думаете о матче в контексте произошедшего на прошлой неделе?

– Как и в любом другом матче, рассчитываем на позитивный результат. Нужно побеждать, поэтому начнем играть в наш футбол с первых минут.

– У вас было дополнительное время на подготовку – что-нибудь меняли перед игрой с «Шахтером»?

– Мы очень хорошо подготовились, тяжело тренировались. К сопернику команда готова.

– Кого из игроков «Шахтера» могли бы персонально выделить, ведь это новая и молодая команда?

– Да, это молодая команда, которая широко ведет игру. Я бы выделил контратаки, ведь «Шахтер» может очень быстро переходить из обороны в атаку, но мы готовы.

Отметим, что матч «Шахтер» – «Селтик» состоится уже сегодня, 14 сентября, в 19:45 по Киеву.

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Спрогнозируйте исход ⚽️ матча 2-го тура 🏆 Лиги чемпионов между командами Шахтер и Селтик, который пройдет 14 сентября в Варшаве.

Крупная победа Шахтера

2 голоса 2.99 %

Минимальная победа Шахтера

32 голоса 47.76 %

Ничья

20 голосов 29.85 %

Минимальная победа Селтика

10 голосов 14.93 %

Крупная победа Селтика

3 голоса 4.48 %

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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VikyKrasotulechka90
Круто это когда они переходят.. А не стреляют раз в году...На этом переходе с Лейпцигом сказока закончилась.. теперь вынимать нужно будет..
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