Защитник Селтика: «Шахтер круто переходит из обороны в атаку, но мы готовы»
Йенц Мориц поделилмя ожиданиями от матча своей команды против донецкого «Шахтера»
Защитник «Селтика» Йенц Мориц поделился мыслями о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера»:
– Каково значение игры против «Шахтера» и насколько уверена в себе ваша команда после матча с «Реалом»?
– Для меня этот матч будет очередным большим матчем в карьере, также он будет великим и для моей команды. Мы готовы и будем играть сосредоточенно.
– Неделю назад «Селтик» уступил «Реалу», а «Шахтер» разгромил «Лейпциг» – чего ожидаете от соперника?
– С «Реалом» мы хорошо отыграли 60 минут, сейчас же нам стоит обратить внимание на то, чтобы использовать все свои шансы, не оставляя все на финал матча. «Шахтер» – структурированная команда с хорошей линией полузащиты: соперник отлично играет в блоке, а затем контратакует. Об этом нужно думать, но также важно доставлять мячи в нужные нам зоны поля.
– Какой атмосферы ожидаете, учитывая, что «Шахтер» не играет дома?
– Каждый поединок – непростой вызов, этого же ожидаем и от встречи с «Шахтером». Но все зависит от нас, так как именно мы будем играть.
– Что думаете о матче в контексте произошедшего на прошлой неделе?
– Как и в любом другом матче, рассчитываем на позитивный результат. Нужно побеждать, поэтому начнем играть в наш футбол с первых минут.
– У вас было дополнительное время на подготовку – что-нибудь меняли перед игрой с «Шахтером»?
– Мы очень хорошо подготовились, тяжело тренировались. К сопернику команда готова.
– Кого из игроков «Шахтера» могли бы персонально выделить, ведь это новая и молодая команда?
– Да, это молодая команда, которая широко ведет игру. Я бы выделил контратаки, ведь «Шахтер» может очень быстро переходить из обороны в атаку, но мы готовы.
Отметим, что матч «Шахтер» – «Селтик» состоится уже сегодня, 14 сентября, в 19:45 по Киеву.
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