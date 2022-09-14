Защитник Селтика: «Шахтер круто переходит из обороны в атаку, но мы готовы»

Защитник «Селтика» Йенц Мориц поделился мыслями о предстоящем матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Шахтера»:

– Каково значение игры против «Шахтера» и насколько уверена в себе ваша команда после матча с «Реалом»?

– Для меня этот матч будет очередным большим матчем в карьере, также он будет великим и для моей команды. Мы готовы и будем играть сосредоточенно.

– Неделю назад «Селтик» уступил «Реалу», а «Шахтер» разгромил «Лейпциг» – чего ожидаете от соперника?

– С «Реалом» мы хорошо отыграли 60 минут, сейчас же нам стоит обратить внимание на то, чтобы использовать все свои шансы, не оставляя все на финал матча. «Шахтер» – структурированная команда с хорошей линией полузащиты: соперник отлично играет в блоке, а затем контратакует. Об этом нужно думать, но также важно доставлять мячи в нужные нам зоны поля.

– Какой атмосферы ожидаете, учитывая, что «Шахтер» не играет дома?

– Каждый поединок – непростой вызов, этого же ожидаем и от встречи с «Шахтером». Но все зависит от нас, так как именно мы будем играть.

– Что думаете о матче в контексте произошедшего на прошлой неделе?

– Как и в любом другом матче, рассчитываем на позитивный результат. Нужно побеждать, поэтому начнем играть в наш футбол с первых минут.

– У вас было дополнительное время на подготовку – что-нибудь меняли перед игрой с «Шахтером»?

– Мы очень хорошо подготовились, тяжело тренировались. К сопернику команда готова.

– Кого из игроков «Шахтера» могли бы персонально выделить, ведь это новая и молодая команда?

– Да, это молодая команда, которая широко ведет игру. Я бы выделил контратаки, ведь «Шахтер» может очень быстро переходить из обороны в атаку, но мы готовы.

Отметим, что матч «Шахтер» – «Селтик» состоится уже сегодня, 14 сентября, в 19:45 по Киеву.