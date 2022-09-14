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14 сентября 2022, 08:03 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:47
495
0

Шахтер U-19 – Селтик U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 13:00 поединок 2-го тура Юношеской лиги УЕФА

14 сентября 2022, 08:03 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:47
495
0
Шахтер U-19 – Селтик U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

14 сентября в 13:00 проходит поединок 2-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Во 2-м туре группового этапа «Шахтер» в польской Варшаве играет против шотландского «Селтика».

В 1-м туре неделей ранее горняки на выезде обыграли сверстников из немецкого «РБ Лейпциг» (2:0), а «Селтик» дома проиграл «Реалу» (0:6).

Шахтер U-19 – Селтик U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица группы F

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Источник Sport.ua
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