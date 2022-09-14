Молодежные турниры14 сентября 2022, 08:03 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:47
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Шахтер U-19 – Селтик U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября в 13:00 поединок 2-го тура Юношеской лиги УЕФА
14 сентября 2022, 08:03 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:47
495
0
14 сентября в 13:00 проходит поединок 2-го тура Юношеской лиги УЕФА.
Во 2-м туре группового этапа «Шахтер» в польской Варшаве играет против шотландского «Селтика».
В 1-м туре неделей ранее горняки на выезде обыграли сверстников из немецкого «РБ Лейпциг» (2:0), а «Селтик» дома проиграл «Реалу» (0:6).
Шахтер U-19 – Селтик U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Плейер будет добавлен перед началом матча.
Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица группы F
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