14 сентября в 13:00 проходит поединок 2-го тура Юношеской лиги УЕФА.

Во 2-м туре группового этапа «Шахтер» в польской Варшаве играет против шотландского «Селтика».

В 1-м туре неделей ранее горняки на выезде обыграли сверстников из немецкого «РБ Лейпциг» (2:0), а «Селтик» дома проиграл «Реалу» (0:6).

Шахтер U-19 – Селтик U-19. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом матча.

Юношеская лига УЕФА. Турнирная таблица группы F