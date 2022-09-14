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  4. Юрген КЛОПП: «Мы показали характер. Дальше – больше»
Англия
14 сентября 2022, 08:05 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:12
376
0

Юрген КЛОПП: «Мы показали характер. Дальше – больше»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал успех своих подопечных в матче против «Аякса»

14 сентября 2022, 08:05 | Обновлено 14 сентября 2022, 08:12
376
0
Юрген КЛОПП: «Мы показали характер. Дальше – больше»
ФК Ливерпуль. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды во 2-м туре группового раунда Лиги чемпионов против «Аякса»:

«Сегодня мы играли намного лучше, чем против «Наполи». Если вы посмотрите на оба матча – вряд-ли вы поймете, что там одна и таже команда. Играли совсем иначе: другой старт, другое построение игры, другой прессинг, другой финиш и результат. У нас было больше агрессивности, интенсивности, прессинга и смелости.

Обычно мы пропускаем первыми, но тут 1:0 в нашу пользу. Не знаю, вроде слышал, что у нас 25 ударов по воротам? Это хорошо, тем более против такого соперника, который вечно борется, уверен в себе и отыгрывает до последнего на каждом участке поля.

Наш высокий прессинг был хорош. Моментами, естественно, были недостатки, но их трудно заметить. После того, как они сравняли – мы собрались снова, с реакцией на пропущенный мяч было все в порядке и мы смогли достигнуть результата.

Мы показали характер. Это самое важное. Ребята не опускают руки после неудачного старта сезона, а хотят побеждать. Мы сыграли хорошо и я доволен своими футболистами. Дальше – больше».

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Источник ФК Ливерпуль
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