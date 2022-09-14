Шахтер Донецк

Лига Чемпионов
14.09.2022 19:45 - : -
Лига чемпионов14 сентября 2022, 06:01 | Обновлено 14 сентября 2022, 06:07
173
0
Шахтер – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 сентября в 19:45 матч 2-го тура Лиги чемпионов
14 сентября 2022, 06:01 | Обновлено 14 сентября 2022, 06:07
173
0
14 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Селтик».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, где играет «Легия».
Команда Игора Йовичевича стартовала с гостевой победы над «РБ Лейпциг» (4:1), а «Селтик» в 1-м туре проиграл «Реалу» (0:3).
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
Читайте также:Шахтер – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 сентября 2022, 04:15 0
Смотрите видеообзор матча 2-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 13 сентября 2022, 08:19 4
Звездному португальцу предлагали сумасшедшие деньги за переезд в Саудовскую Аравию
Другие виды | 13.09.2022, 18:43
Баскетбол | 13.09.2022, 11:00
Футбол | 13.09.2022, 22:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.09.2022, 11:11 7
12.09.2022, 20:17 7
13.09.2022, 13:06 21
12.09.2022, 11:37 1
12.09.2022, 16:41
12.09.2022, 21:30 3
12.09.2022, 20:30 1
12.09.2022, 00:23 5