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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
14.09.2022 19:45 - : -
Селтик
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
14 сентября 2022, 06:01 | Обновлено 14 сентября 2022, 06:07
173
0

Шахтер – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 сентября в 19:45 матч 2-го тура Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 06:01 | Обновлено 14 сентября 2022, 06:07
173
0
Шахтер – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

14 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Селтик».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, где играет «Легия».

Команда Игора Йовичевича стартовала с гостевой победы над «РБ Лейпциг» (4:1), а «Селтик» в 1-м туре проиграл «Реалу» (0:3).

Шахтер – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Источник Sport.ua
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