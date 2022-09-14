Шахтер Донецк

14 сентября в 19:45 в матче 2-го тура Лиги чемпионов играют «Шахтер» и «Селтик».

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Матч проходит в Варшаве на стадионе Войска Польского, где играет «Легия».

Команда Игора Йовичевича стартовала с гостевой победы над «РБ Лейпциг» (4:1), а «Селтик» в 1-м туре проиграл «Реалу» (0:3).

Шахтер – Селтик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.