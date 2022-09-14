Это был особенный матч. Назван лучший футболист игры Баварии с Барсой

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Этот матч – особенный. Каждый хотел победить, что ощущалось даже на уровне болельщиков. Все вышли с жаждой победы. О подобных играх мечтает каждый. Болельщицкая атмосфера была изумительной, и сама игра тоже была захватывающей на всем своем протяжении».

Джамал Мусиала назван лучшим игроком матча ЛЧ. Комментарий технического консультанта УЕФА:

«Очень зрелая и умная игра, ставшая для оборонительной структуры «Баварии» ее неотъемлемой частью. Вдобавок он всегда оказывался ключевым игроком, лишавшим «Барсу» мяча. Впечатляющая игра во всех ее проявлениях».