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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 02:55 | Обновлено 14 сентября 2022, 03:10
22
0

Это был особенный матч. Назван лучший футболист игры Баварии с Барсой

Лучшим игроком матча ЛЧ был признан хавбек «Баварии» Джамал Мусиала

14 сентября 2022, 02:55 | Обновлено 14 сентября 2022, 03:10
22
0
Это был особенный матч. Назван лучший футболист игры Баварии с Барсой
ФК Бавария. Джамал Мусиала

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал победу над «Барселоной» (2:0) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Этот матч – особенный. Каждый хотел победить, что ощущалось даже на уровне болельщиков. Все вышли с жаждой победы. О подобных играх мечтает каждый. Болельщицкая атмосфера была изумительной, и сама игра тоже была захватывающей на всем своем протяжении».

Джамал Мусиала назван лучшим игроком матча ЛЧ. Комментарий технического консультанта УЕФА:

«Очень зрелая и умная игра, ставшая для оборонительной структуры «Баварии» ее неотъемлемой частью. Вдобавок он всегда оказывался ключевым игроком, лишавшим «Барсу» мяча. Впечатляющая игра во всех ее проявлениях».

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Барселона Бавария Лига чемпионов Бавария - Барселона Джамал Мусиала лучший игрок
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Источник УЕФА
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