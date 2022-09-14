ПЕДРИ: «Случилась ошибка. Не разобрали игроков при подаче углового»

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Такой результат не отражает действительного хода встречи. По нашей игре мы заслуживали к перерыву большего, чем 0:0. У нас были возможности выйти вперед. Но, конечно же, приходится платить, если упускаешь свой шанс в игре с таким серьезным противником.

Соперник вышел вперед благодаря нашей ошибке с разбором игроков при подаче углового. Сейчас время для того, чтобы разобраться в случившемся, не забывая при этом, как хорошо мы играли в первом тайме».

ГОЛ! 1:0. Лукас Эрнандес, 50 мин.