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Лига чемпионов
14 сентября 2022, 01:50 | Обновлено 14 сентября 2022, 02:41
39
0

ПЕДРИ: «Случилась ошибка. Не разобрали игроков при подаче углового»

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал поражение от «Баварии» в ЛЧ

14 сентября 2022, 01:50 | Обновлено 14 сентября 2022, 02:41
39
0
ПЕДРИ: «Случилась ошибка. Не разобрали игроков при подаче углового»
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 2-го тура Лиги чемпионов:

«Такой результат не отражает действительного хода встречи. По нашей игре мы заслуживали к перерыву большего, чем 0:0. У нас были возможности выйти вперед. Но, конечно же, приходится платить, если упускаешь свой шанс в игре с таким серьезным противником.

Соперник вышел вперед благодаря нашей ошибке с разбором игроков при подаче углового. Сейчас время для того, чтобы разобраться в случившемся, не забывая при этом, как хорошо мы играли в первом тайме».

ГОЛ! 1:0. Лукас Эрнандес, 50 мин.

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Источник УЕФА
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