Лишь второй в клубе. Стала известна зарплата Холанда в Ман Сити

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является вторым в рейтинге самых оплачиваемых футболистов клуба, сообщает The Sun. Норвежский нападающий получает 19,5 млн фунтов стерлингов в год.

Больше в «Манчестер Сити» зарабатывает лишь один футболист – полузащитник Кевин Де Брюйне получает 20,8 млн фунтов стерлингов в год.

22-летний Холанд сыграл 8 матчей и забил 12 голов за «Ман Сити» в текущем сезоне.

Зарплаты футболистов Манчестер Сити (данные The Sun)