Лишь второй в клубе. Стала известна зарплата Холанда в Ман Сити
Кевин Де Брюйне получает £20,8 млн фунтов в год, а Эрлинг Холанд – £19,5 млн
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является вторым в рейтинге самых оплачиваемых футболистов клуба, сообщает The Sun. Норвежский нападающий получает 19,5 млн фунтов стерлингов в год.
Больше в «Манчестер Сити» зарабатывает лишь один футболист – полузащитник Кевин Де Брюйне получает 20,8 млн фунтов стерлингов в год.
22-летний Холанд сыграл 8 матчей и забил 12 голов за «Ман Сити» в текущем сезоне.
Зарплаты футболистов Манчестер Сити (данные The Sun)
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