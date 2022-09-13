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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 13 сентября 2022, 23:41
1530
1

Лишь второй в клубе. Стала известна зарплата Холанда в Ман Сити

Кевин Де Брюйне получает £20,8 млн фунтов в год, а Эрлинг Холанд – £19,5 млн

13 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 13 сентября 2022, 23:41
1530
1
Лишь второй в клубе. Стала известна зарплата Холанда в Ман Сити
The Sun. Де Брюйне и Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд является вторым в рейтинге самых оплачиваемых футболистов клуба, сообщает The Sun. Норвежский нападающий получает 19,5 млн фунтов стерлингов в год.

Больше в «Манчестер Сити» зарабатывает лишь один футболист – полузащитник Кевин Де Брюйне получает 20,8 млн фунтов стерлингов в год.

22-летний Холанд сыграл 8 матчей и забил 12 голов за «Ман Сити» в текущем сезоне.

Зарплаты футболистов Манчестер Сити (данные The Sun)

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Манчестер Сити зарплаты Эрлинг Холанд Кевин де Брюйне
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Источник The Sun
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