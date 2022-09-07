Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Стала известна зарплата украинского защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».

По данным The Sun, Зинченко входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов канониров. За год украинец зарабатывает 7.8 млн фунтов стерлингов.

Больше украинца в клубе из Лондона получают только двое игроков: Габриэл Жезус (£13.78 млн) и Томас Партей (£10.4 млн).

Зарплаты футболистов Арсенала (данные The Sun)