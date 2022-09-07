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  4. Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Англия
07 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:29
4261
4

Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале

Украинец за год зарабатывает 7.8 млн фунтов стерлингов

07 сентября 2022, 20:23 | Обновлено 07 сентября 2022, 20:29
4261
4
Входит в топ-3! Стала известна зарплата Зинченко в Арсенале
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Стала известна зарплата украинского защитника Александра Зинченко в лондонском «Арсенале».

По данным The Sun, Зинченко входит в топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов канониров. За год украинец зарабатывает 7.8 млн фунтов стерлингов.

Больше украинца в клубе из Лондона получают только двое игроков: Габриэл Жезус (£13.78 млн) и Томас Партей (£10.4 млн).

Зарплаты футболистов Арсенала (данные The Sun)

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Источник The Sun
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SpritusAlex
Порівняно з Сіті - агонь. Сака, Одегар, Мартінеллі - мають заробляти більше.
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+2
Gargantua
ну хоть заработает, а то в Сити ему позорно платили
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+2
Петр Яновский
Фигасе.
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0
Николай Оноприенко
на хлеб с маслом 
Ответить
0
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