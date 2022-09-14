Очередной невероятный рекорд Месси. Игрок Реала может догнать
Аргентинец забивает в 18 сезонах Лиги чемпионов
Аргентинский форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси установил очередной рекорд в мировом футболе.
Месси стал первым в истории, кто смог забить минимум 1 гол в 18 разных сезонах ЛЧ.
Вчера, 14 августа, в матче против «Маккаби» Лео сравнял счет на 37-й минуте.
Отметим, что ближайшим преследователем Месси является Карим Бензема, который выступает за «Реал». У него голы в 17 разных сезонах.
18 - Lionel Messi 🇦🇷 se ha convertido en el primer jugador en la historia que marca en 18 temporadas diferentes de la Liga de Campeones (Karim Benzema 🇫🇷, 17). Infalible. pic.twitter.com/atvSue9CWe— OptaJose (@OptaJose) September 14, 2022
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