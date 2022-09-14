Очередной невероятный рекорд Месси. Игрок Реала может догнать

Аргентинский форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси установил очередной рекорд в мировом футболе.

Месси стал первым в истории, кто смог забить минимум 1 гол в 18 разных сезонах ЛЧ.

Вчера, 14 августа, в матче против «Маккаби» Лео сравнял счет на 37-й минуте.

Отметим, что ближайшим преследователем Месси является Карим Бензема, который выступает за «Реал». У него голы в 17 разных сезонах.