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14 сентября 2022, 05:29 | Обновлено 15 сентября 2022, 05:46
528
0

Очередной невероятный рекорд Месси. Игрок Реала может догнать

Аргентинец забивает в 18 сезонах Лиги чемпионов

14 сентября 2022, 05:29 | Обновлено 15 сентября 2022, 05:46
528
0
Очередной невероятный рекорд Месси. Игрок Реала может догнать
Instagram. Лионель Месси

Аргентинский форвард французского «ПСЖ» Лионель Месси установил очередной рекорд в мировом футболе.

Месси стал первым в истории, кто смог забить минимум 1 гол в 18 разных сезонах ЛЧ.

Вчера, 14 августа, в матче против «Маккаби» Лео сравнял счет на 37-й минуте.

Отметим, что ближайшим преследователем Месси является Карим Бензема, который выступает за «Реал». У него голы в 17 разных сезонах.

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Лионель Месси Карим Бензема Лига чемпионов рекорд
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Источник Opta
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