ФОТО. Известная британская теннисистка показала новорожденную дочку

Известная британская теннисистка Йоханна Конта, которая в прошлом году завершила карьеру, показала новорожденную дочку. Малышку назвали Эммелин, она родилась в понедельник.

Отметим, что Конта вышла замуж 11 декабря прошлого года. Ее избранником стал фотограф и кинопродюсер Джейсон Уэйд.

За свою карьеру Конта выиграла 4 турнира WTA и добиралась до полуфиналов на всех турнирах Большого шлема кроме US Open, где она остановилась в четвертьфинале в 2019 году.



Самым высоким местом Конты в рейтинге WTA была четвертая позиция. Британка впервые поднялась на него 17 июля 2017 года.