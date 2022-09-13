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  4. ФОТО. Известная британская теннисистка показала новорожденную дочку
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13 сентября 2022, 22:06 |
224
0

ФОТО. Известная британская теннисистка показала новорожденную дочку

Йоханна Конта впервые стала мамой

13 сентября 2022, 22:06 |
224
0
ФОТО. Известная британская теннисистка показала новорожденную дочку
Инстаграм Йоханны Конты

Известная британская теннисистка Йоханна Конта, которая в прошлом году завершила карьеру, показала новорожденную дочку. Малышку назвали Эммелин, она родилась в понедельник.

Отметим, что Конта вышла замуж 11 декабря прошлого года. Ее избранником стал фотограф и кинопродюсер Джейсон Уэйд.

За свою карьеру Конта выиграла 4 турнира WTA и добиралась до полуфиналов на всех турнирах Большого шлема кроме US Open, где она остановилась в четвертьфинале в 2019 году.

Самым высоким местом Конты в рейтинге WTA была четвертая позиция. Британка впервые поднялась на него 17 июля 2017 года.

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