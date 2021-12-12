Теннисистка, которая внезапно завершила карьеру, вышла замуж

Известная британская теннисистка Йоханна Конта, которая недавно объявила о завершении карьеры, еще раз обратилась к своим поклонникам.
30-летняя британка австралийского происхождения сообщила, что 11 декабря вышла замуж.
Йоханна ранее уже рассказывала, что обручилась в свой день рождения (17 мая) с фотографом и кинопродюсером Джейсоном Уэйдом.
За свою карьеру Конта выиграла 4 турнира WTA и добиралась до полуфиналов на всех турнирах Большого шлема кроме US Open, где она остановилась в четвертьфинале в 2019 году.
Самым высоким местом Конты в рейтинге WTA была четвертая позиция. Британка впервые поднялась на него 17 июля 2017 года.
Источник — Twitter
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