Теннисистка, которая внезапно завершила карьеру, вышла замуж

Йоханна Конта порадовала своих фанатов

  • 12.12.2021 18:13
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Теннисистка, которая внезапно завершила карьеру, вышла замуж
© Инстаграм Йоханны Конты

Известная британская теннисистка Йоханна Конта, которая недавно объявила о завершении карьеры, еще раз обратилась к своим поклонникам.
 
30-летняя британка австралийского происхождения сообщила, что 11 декабря вышла замуж. 
 
Йоханна ранее уже рассказывала, что обручилась в свой день рождения (17 мая) с фотографом и кинопродюсером Джейсоном Уэйдом.
 
За свою карьеру Конта выиграла 4 турнира WTA и добиралась до полуфиналов на всех турнирах Большого шлема кроме US Open, где она остановилась в четвертьфинале в 2019 году.
 
Самым высоким местом Конты в рейтинге WTA была четвертая позиция. Британка впервые поднялась на него 17 июля 2017 года.

Источник — Twitter

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