Теннисистка, которая внезапно завершила карьеру, вышла замуж

Известная британская теннисистка Йоханна Конта, которая недавно объявила о завершении карьеры, еще раз обратилась к своим поклонникам.



30-летняя британка австралийского происхождения сообщила, что 11 декабря вышла замуж.



Йоханна ранее уже рассказывала, что обручилась в свой день рождения (17 мая) с фотографом и кинопродюсером Джейсоном Уэйдом.



За свою карьеру Конта выиграла 4 турнира WTA и добиралась до полуфиналов на всех турнирах Большого шлема кроме US Open, где она остановилась в четвертьфинале в 2019 году.



Самым высоким местом Конты в рейтинге WTA была четвертая позиция. Британка впервые поднялась на него 17 июля 2017 года.