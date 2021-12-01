Звездная британская теннисистка объявила о завершении карьеры

Йоханна Конта повесила ракетку на гвоздь

  • 01.12.2021 14:17
  • 541 просмотр
  • 1 комментарий
Звездная британская теннисистка объявила о завершении карьеры
© Getty Images/Global Images Ukraine. Йоханна Конта

Известная британская теннисистка Йоханна Конта объявила о завершении карьеры в возрасте 30 лет. В последнее время она страдала от головокружения после матчей и учащенного сердцебиения.

За свою карьеру Конта выиграла 4 турнира WTA и добиралась до полуфиналов на всех турнирах Большого шлема кроме US Open, где она остановилась в четвертьфинале в 2019 году.

Самым высоким местом Конты в рейтинге WTA была четвертая позиция. Британка впервые поднялась на него 17 июля 2017 года.

Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 01.12.2021 14:49
    0
    И последнюю победу в карьере одержала над самой неудобной соперником нашей Элины
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