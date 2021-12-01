Звездная британская теннисистка объявила о завершении карьеры

Известная британская теннисистка Йоханна Конта объявила о завершении карьеры в возрасте 30 лет. В последнее время она страдала от головокружения после матчей и учащенного сердцебиения.
За свою карьеру Конта выиграла 4 турнира WTA и добиралась до полуфиналов на всех турнирах Большого шлема кроме US Open, где она остановилась в четвертьфинале в 2019 году.
Самым высоким местом Конты в рейтинге WTA была четвертая позиция. Британка впервые поднялась на него 17 июля 2017 года.
Источник — Twitter
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