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  4. Марьян ШВЕД: «Если бы мог вернуться назад, то снова перешел бы в Селтик»
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 22:11 | Обновлено 13 сентября 2022, 22:30
1463
0

Марьян ШВЕД: «Если бы мог вернуться назад, то снова перешел бы в Селтик»

Игрок не жалеет о неудачном опыте

13 сентября 2022, 22:11 | Обновлено 13 сентября 2022, 22:30
1463
0
Марьян ШВЕД: «Если бы мог вернуться назад, то снова перешел бы в Селтик»
ФК Шахтер

Хавбек «Шахтера» Марьян Швед перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Селтика» оценил свое время в шотландской команде и предстоящее противостояние.

– Марьян, ты хорошо знаком с соперником. Что можешь сказать о «Селтике», какие сильные стороны у этой команды? И за счет чего «Шахтер» завтра может победить?
– Добрый вечер всем! Не сказал бы, что очень хорошо знаю эту команду. Потому что два года назад, когда я находился там, это была совсем другая команда в сравнении с нынешней: осталось только два игрока из основного состава. Так что я не много о них знаю, но нам тренерский штаб рассказал, и я сам видел нарезки из матчей, поэтому могу отметить, что это хорошая команда с быстрыми флангами, которая будет прессинговать нас. Но мы готовы к этому. Надеюсь, если покажем свою игру, то достигнем положительного результата.

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– Ты хорошо начал свои выступления в «Шахтере». Также хорошо начинал и в «Селтике», где был первым украинцем в истории клуба. Что дальше пошло не так в этой команде и какие воспоминания остались о том периоде?
– Помню дебют в «Селтике» – это тоже было в Лиге чемпионов, только в квалификации. Расценивая мой период в «Селтике», то, если вернуться назад, я бы поступил точно так же и перешел бы в эту команду. Да, у меня не получилось заиграть там, но у каждого тренера есть свое видение и каждый тренер выбирает стартовый состав сам, поэтому я не могу ничего сказать.

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Селтик Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Селтик Марьян Швед
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Источник ФК Шахтер Донецк
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