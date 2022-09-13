Костюк без борьбы вышла в 1/4 финала парного разряда в Портороже
Есть шанс отомстить за поражение в одиночке
Украинская теннисистка Марта Костюк без борьбы прошла в 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 250 в Портороже.
Это случилось после снятия румынского дуэта Ана Богдан / Елена-Габриэла Русе.
Отметим, что Костюк заявлена в парный разряд вместе с Терезой Мартинцовой из Чехии. В 1/4 финала они сразятся против Екатерины Александровой и немки Вивиан Хайзен.
Отметим, что Костюк проиграла Александровой на этом турнире в одиночном разряде.
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