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WTA
13 сентября 2022, 21:13 | Обновлено 13 сентября 2022, 21:20
481
0

Костюк без борьбы вышла в 1/4 финала парного разряда в Портороже

Есть шанс отомстить за поражение в одиночке

13 сентября 2022, 21:13 | Обновлено 13 сентября 2022, 21:20
481
0
Костюк без борьбы вышла в 1/4 финала парного разряда в Портороже
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк без борьбы прошла в 1/4 финала парного разряда на турнире WTA 250 в Портороже.

Это случилось после снятия румынского дуэта Ана Богдан / Елена-Габриэла Русе.

Отметим, что Костюк заявлена в парный разряд вместе с Терезой Мартинцовой из Чехии. В 1/4 финала они сразятся против Екатерины Александровой и немки Вивиан Хайзен.

Отметим, что Костюк проиграла Александровой на этом турнире в одиночном разряде.

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Источник Sport.ua
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