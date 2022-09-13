Бавария – Барселона. Левандовски против бывшей команды. Стартовые составы
Центральный матч 2-го тура начнется в Мюнхене 13 сентября в 22:00
13 сентября в 22:00 проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.
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В центральном матче 2-го тура немецкая «Бавария» принимает испанскую «Барселону».
🏆 2-й тур Лиги чемпионов: 22:00 Бавария – Барселона
Стали известны стартовые составы команд
Форвард каталонцев Роберт Левандовски выйдет в основе на встречу против своей бывшей команды.
Нападающий мюнхенцев Томас Мюллер, которому исполняется 33 года, рассказал о шуточках в команде: «Садио Мане сказал мне, чтоб я не отдавал мяч Лёве по привычке!»
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