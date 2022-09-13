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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 21:00 | Обновлено 13 сентября 2022, 21:14
382
0

Бавария – Барселона. Левандовски против бывшей команды. Стартовые составы

Центральный матч 2-го тура начнется в Мюнхене 13 сентября в 22:00

13 сентября 2022, 21:00 | Обновлено 13 сентября 2022, 21:14
382
0
Бавария – Барселона. Левандовски против бывшей команды. Стартовые составы
ФК Барселона. Роберт Левандовски

13 сентября в 22:00 проходят матчи 2-го тура Лиги чемпионов.

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В центральном матче 2-го тура немецкая «Бавария» принимает испанскую «Барселону».

🏆 2-й тур Лиги чемпионов: 22:00 Бавария – Барселона

Стали известны стартовые составы команд

Форвард каталонцев Роберт Левандовски выйдет в основе на встречу против своей бывшей команды.

Нападающий мюнхенцев Томас Мюллер, которому исполняется 33 года, рассказал о шуточках в команде: «Садио Мане сказал мне, чтоб я не отдавал мяч Лёве по привычке!»

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Барселона Бавария Лига чемпионов Бавария - Барселона стартовые составы Роберт Левандовски
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Источник Sport.ua
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