В среду, 14 сентября, состоится поединок группового турнира Лиги чемпионов в группе F, в котором чемпион Украины «Шахтер» примет чемпиона Шотландии - «Селтик». Встреча состоится в Варшаве на номинально домашней арене «горняков» - стадионе имени Юзефа Пилсудского.

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет медиасервис MEGOGO.

Шахтер – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер - Селтик.