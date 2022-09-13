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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 19:10 | Обновлено 13 сентября 2022, 19:15
450
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Селтик

Поединок состоится в среду, 14 сентября

13 сентября 2022, 19:10 | Обновлено 13 сентября 2022, 19:15
450
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Селтик
ФК Шахтер

В среду, 14 сентября, состоится поединок группового турнира Лиги чемпионов в группе F, в котором чемпион Украины «Шахтер» примет чемпиона Шотландии - «Селтик». Встреча состоится в Варшаве на номинально домашней арене «горняков» - стадионе имени Юзефа Пилсудского.

Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет медиасервис MEGOGO.

Шахтер – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер - Селтик.

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Источник Sport.ua
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