Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Селтик
Поединок состоится в среду, 14 сентября
В среду, 14 сентября, состоится поединок группового турнира Лиги чемпионов в группе F, в котором чемпион Украины «Шахтер» примет чемпиона Шотландии - «Селтик». Встреча состоится в Варшаве на номинально домашней арене «горняков» - стадионе имени Юзефа Пилсудского.
Поединок начнется в 19:45 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет медиасервис MEGOGO.
Шахтер – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Шахтер - Селтик.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Звездному португальцу предлагали сумасшедшие деньги за переезд в Саудовскую Аравию
Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы