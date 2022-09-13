Арсенал и Манчестер Сити могут не встретиться в октябре в Лондоне

Поединок первого круга текущего чемпионата Англии «Арсенал» - «Манчестер Сити» может состояться лишь в следующем году. На настоящий момент датой проведения игры из программы 12-го тура значится 19 октября. Однако, вероятнее всего, в этот день «канонирам» придется провести с «ПСВ» матч в Лиге Европы, который был отложен из-за смерти королевы Елизаветы II.

Как известно, все встречи групповой стадии Лиги Европы должны быть сыграны до 3 ноября – начала месячного перерыва на чемпионат мира в Катаре.

Исходя из всех факторов, которые также учитывают плотность календаря игр у клубов, сыграть в Лондоне «Арсенал» и «Манчестер Сити» смогут только в будущем 2023 году.

«Арсенал» сейчас лидирует в таблице АПЛ с 15 очками. «Манчестер Сити» занимает 2 позицию, имея 14 пунктов.