Матч Арсенала в Лиге Европы перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II
Полиция Великобритании не может обеспечить безопасность на данном матче
Матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ отложен из-за смерти королевы Елизаветы II.
Об этом сообщил официальный сайт ПСВ со ссылкой на уведомление из УЕФА.
Причина заключается в том, что у полиции Великобритании может не хватить ресурсов работников, которые должны и траурные мероприятия охранять (19 сентября), и обеспечить порядок во время матчей (15 сентября).
Когда состоится матч «Арсенал» – ПСВ пока неизвестно.
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