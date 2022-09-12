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  4. Матч Арсенала в Лиге Европы перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II
Лига Европы
12 сентября 2022, 15:40 |
178
0

Матч Арсенала в Лиге Европы перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II

Полиция Великобритании не может обеспечить безопасность на данном матче

12 сентября 2022, 15:40 |
178
0
Матч Арсенала в Лиге Европы перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II
ФК ПСВ

Матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ отложен из-за смерти королевы Елизаветы II.

Об этом сообщил официальный сайт ПСВ со ссылкой на уведомление из УЕФА.

Причина заключается в том, что у полиции Великобритании может не хватить ресурсов работников, которые должны и траурные мероприятия охранять (19 сентября), и обеспечить порядок во время матчей (15 сентября).

Когда состоится матч «Арсенал» – ПСВ пока неизвестно.

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Лига Европы Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Елизавета II
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Источник ФК ПСВ
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