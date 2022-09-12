Матч Арсенала в Лиге Европы перенесен из-за смерти королевы Елизаветы II

Матч второго тура группового раунда Лиги Европы «Арсенал» – ПСВ отложен из-за смерти королевы Елизаветы II.



Об этом сообщил официальный сайт ПСВ со ссылкой на уведомление из УЕФА.

Причина заключается в том, что у полиции Великобритании может не хватить ресурсов работников, которые должны и траурные мероприятия охранять (19 сентября), и обеспечить порядок во время матчей (15 сентября).

Когда состоится матч «Арсенал» – ПСВ пока неизвестно.