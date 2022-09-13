Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал – РБ Лейпциг
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 18:04 |
369
0

Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал – РБ Лейпциг

Команды сыграют во втором туре Лиги чемпионов

13 сентября 2022, 18:04 |
369
0
Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал – РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 14 сентября «Реал» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «РБ Лейпциг». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В первом туре «Реал» обыграл «Селтик» 3:0, а «РБ Лейпциг» был разгромлен «Шахтером» - 1:4.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Виктория – Интер, Спортинг – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер – Селтик. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Реал Мадрид РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг Лига чемпионов где смотреть
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Футбол | 12 сентября 2022, 20:30 1
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров
Колос – лидер. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 4 туров

Без потерь с тремя победами идет «Днепр-1», первые очки набрало «Динамо»

Георгий БУЩАН: «Восстанавливаться – минимум полтора месяца»
Футбол | 13 сентября 2022, 14:56 5
Георгий БУЩАН: «Восстанавливаться – минимум полтора месяца»
Георгий БУЩАН: «Восстанавливаться – минимум полтора месяца»

Голкипер «Динамо» перенес операцию

Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Футбол | 12.09.2022, 22:00
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Первая лига. Новые победы Полесья и Карпат, первый успех Нагорняка
Футбол | 13.09.2022, 15:26
Первая лига. Новые победы Полесья и Карпат, первый успех Нагорняка
Первая лига. Новые победы Полесья и Карпат, первый успех Нагорняка
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Футбол | 13.09.2022, 10:08
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Возращение Ракицкого. Обыграл чемпионов, привез пенальти, стал худшим
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Мне нужен бой с Хейни за все пояса легкого веса»
12.09.2022, 11:11 7
Бокс
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
12.09.2022, 16:41
Другие виды
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
12.09.2022, 16:18 10
Футбол
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
Сауль Альварес оценил шансы Усика в поединке против Фьюри
12.09.2022, 10:29
Бокс
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
Стало известно, какой предварительный диагноз поставили Бущану в Испании
12.09.2022, 08:14 1
Футбол
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
Последний матч Серены, польская машина и новый лидер мужского тенниса
12.09.2022, 11:37 1
Теннис
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
12.09.2022, 07:41 7
Футбол
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
12.09.2022, 20:17 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности