Лига чемпионов13 сентября 2022, 18:04 |
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Где смотреть матч Лиги чемпионов Реал – РБ Лейпциг
Команды сыграют во втором туре Лиги чемпионов
13 сентября 2022, 18:04 |
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В среду, 14 сентября «Реал» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «РБ Лейпциг». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Реал – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В первом туре «Реал» обыграл «Селтик» 3:0, а «РБ Лейпциг» был разгромлен «Шахтером» - 1:4.
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