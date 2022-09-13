В среду, 14 сентября «Реал» во втором туре Лиги чемпионов дома примет «РБ Лейпциг». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Реал – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В первом туре «Реал» обыграл «Селтик» 3:0, а «РБ Лейпциг» был разгромлен «Шахтером» - 1:4.