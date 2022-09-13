Испания13 сентября 2022, 17:49 |
94
0
Названо имя вероятного преемника Анчелотти в Реале
Томас Тухель может возглавить мадридский клуб после ухода итальянского специалиста
13 сентября 2022, 17:49 |
94
0
Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал». Это случится, если Карло Анчелотти покинет свой пост следующим летом.
Ранее итальянский специалист заявил, что намерен завершить тренерскую карьеру летом 2024-го.
Тухеля уволили из «Челси» после поражения от «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (0:1).
Немецкий специалист выиграл с лондонцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА Клубный чемпионат мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 сентября 2022, 13:30 0
Без Робертсона
Баскетбол | 13 сентября 2022, 11:00 22
Турнир проходит с 1 по 18 сентября 2022 года в четырех странах Европы
Футбол | 12.09.2022, 21:30
Теннис | 12.09.2022, 18:14
Футбол | 13.09.2022, 15:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.09.2022, 20:37 22
12.09.2022, 00:10 2
11.09.2022, 18:45 2
12.09.2022, 20:17 7
12.09.2022, 10:29
11.09.2022, 19:19 6
12.09.2022, 07:41 7
12.09.2022, 16:18 10