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Испания
13 сентября 2022, 17:49 |
94
0

Названо имя вероятного преемника Анчелотти в Реале

Томас Тухель может возглавить мадридский клуб после ухода итальянского специалиста

13 сентября 2022, 17:49 |
94
0
Названо имя вероятного преемника Анчелотти в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал». Это случится, если Карло Анчелотти покинет свой пост следующим летом.

Ранее итальянский специалист заявил, что намерен завершить тренерскую карьеру летом 2024-го.

Тухеля уволили из «Челси» после поражения от «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (0:1).

Немецкий специалист выиграл с лондонцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА Клубный чемпионат мира.

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