Названо имя вероятного преемника Анчелотти в Реале

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал». Это случится, если Карло Анчелотти покинет свой пост следующим летом.

Ранее итальянский специалист заявил, что намерен завершить тренерскую карьеру летом 2024-го.

Тухеля уволили из «Челси» после поражения от «Динамо» Загреб в Лиге чемпионов (0:1).

Немецкий специалист выиграл с лондонцами Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА Клубный чемпионат мира.