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Франция
13 сентября 2022, 16:49 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:55
258
0

Кристоф ГАЛТЬЕ: «Неймар – художник, у него появилась осознанность»

Тренер «ПСЖ» - о бразильском форварде

13 сентября 2022, 16:49 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:55
258
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «Неймар – художник, у него появилась осознанность»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье отметил прогресс форварда команды Неймара:

«По сравнению с предыдущим сезоном, когда Неймар реже выходил на поле и был не так эффективен, у него появилась осознанность. Неймар ставит перед собой очень большие цели. Он вовремя прибыл на предсезонку, у него была очень хорошая форма. Неймар был готов. Думаю, он хорошо работал в отпуске.

Мы со штабом быстро решили создать Неймару лучшие условия, чтобы он показывал максимум. Неймар создает моменты. Он раздает передачи, забивает. Это художник. Когда у него все хорошо с психологией и физикой, он отдает это команде. Поэтому Неймар и показывает такую игру.

Подчеркну важный момент, который я открыл для себя, став тренером «ПСЖ». Неймар – игрок, который много работает на команду. Это касается не только атаки, но и его желания вернуть мяч после потери».

Ранее Галтье заявил, что конфликта между Неймаром и Килианом Мбаппе нет.

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Кристоф Галтье ПСЖ Неймар
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Источник RMC Sport
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