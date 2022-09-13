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  4. Одним словом – изгои. Играть со сборной рф мало кто хочет
Россия
13 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:36
1139
4

Одним словом – изгои. Играть со сборной рф мало кто хочет

У рашистов возросло количество отказов от спаррингов с ними

13 сентября 2022, 16:24 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:36
1139
4
Одним словом – изгои. Играть со сборной рф мало кто хочет
Twitter

Ряд рашистких СМИ сообщает о том, что у российского футбольного союза, желающего найти спарринг-партнеров для своей национальной команды, прибавилось отказов.

В частности, рфс делал запросы о товарищеских матчах со сборными Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Все ответили отказом.

Как известно, сборная рф намерена 24 сентября сыграть со сборной Кыргызстана, а в ноябре на выезде померятся силами с Ираном. На 19 ноября у нее якобы планируется встреча со сборной Боснии и Герцеговины. Но велика вероятность, что этого матча не будет, так как боснийцы могут получить санкции со стороны УЕФА, если сыграют с рашистами.

Напомним, все сборные команды рф отстранены от международных игр и турниров после того, как 24 февраля этого года началось полномасштабное вторжение рашисткой армии в Украину.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Archie FireLion
Скоро останется только проводить спаринги со сборной алкашей Урюпинска 
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+4
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Burevestnik
є ще гарні команди
Еритрея, КНДР, можливо Монголія  
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+1
grifon.
яка прикрість, це ж топ команда
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+1
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