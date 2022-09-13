Одним словом – изгои. Играть со сборной рф мало кто хочет

Ряд рашистких СМИ сообщает о том, что у российского футбольного союза, желающего найти спарринг-партнеров для своей национальной команды, прибавилось отказов.

В частности, рфс делал запросы о товарищеских матчах со сборными Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Все ответили отказом.

Как известно, сборная рф намерена 24 сентября сыграть со сборной Кыргызстана, а в ноябре на выезде померятся силами с Ираном. На 19 ноября у нее якобы планируется встреча со сборной Боснии и Герцеговины. Но велика вероятность, что этого матча не будет, так как боснийцы могут получить санкции со стороны УЕФА, если сыграют с рашистами.

Напомним, все сборные команды рф отстранены от международных игр и турниров после того, как 24 февраля этого года началось полномасштабное вторжение рашисткой армии в Украину.