Одним словом – изгои. Играть со сборной рф мало кто хочет
У рашистов возросло количество отказов от спаррингов с ними
Ряд рашистких СМИ сообщает о том, что у российского футбольного союза, желающего найти спарринг-партнеров для своей национальной команды, прибавилось отказов.
В частности, рфс делал запросы о товарищеских матчах со сборными Азербайджана, Казахстана и Узбекистана. Все ответили отказом.
Как известно, сборная рф намерена 24 сентября сыграть со сборной Кыргызстана, а в ноябре на выезде померятся силами с Ираном. На 19 ноября у нее якобы планируется встреча со сборной Боснии и Герцеговины. Но велика вероятность, что этого матча не будет, так как боснийцы могут получить санкции со стороны УЕФА, если сыграют с рашистами.
Напомним, все сборные команды рф отстранены от международных игр и турниров после того, как 24 февраля этого года началось полномасштабное вторжение рашисткой армии в Украину.
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