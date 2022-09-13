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Испания
13 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:12
437
0

Президент Атлетико оценил ситуацию с «делом Гризманна»

Энрике Сересо – о взаимоотношениях с «Барселоной»

13 сентября 2022, 16:00 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:12
437
0
Президент Атлетико оценил ситуацию с «делом Гризманна»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Президент мадридского клуба дал оценку положению дел вокруг французского нападающего Антуана Гризманна. Сересо признался, что «Атлетико» и «Барселона», у которой Гризманн арендован, еще не вступали в переговоры по форварду.

Француз, как известно, в последнее время играет исключительно в концовках матчей команды, выходя на замену после 60-й минуты. «Матрасники» делают это, чтобы не активировалась обязательная опция выкупа игрока в размере 40 млн евро.

«Мы еще не говорили с «Барселоной», а у меня нет новостей, что мы собираемся встретиться. Я думаю, что ситуация Гризманна для всех ясна, вы все это знаете и представляете.

Пока мы находимся в одной точке до тех пор, пока все не будет полностью решено», - заявил Энрике Сересо.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» и «Барселона» могут договориться о снижении опции выкупа до 25 млн евро, что должно устроить обе стороны.

 

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Антуан Гризманн Энрике Сересо Атлетико Мадрид Барселона
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Источник Mundo Deportivo
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