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Испания
08 сентября 2022, 10:00 | Обновлено 08 сентября 2022, 10:07
966
0

У Гризманна продолжается серия странных игр

Француз имеет ограниченное количество игрового времени

08 сентября 2022, 10:00 | Обновлено 08 сентября 2022, 10:07
966
0
У Гризманна продолжается серия странных игр
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Порту» (2:1) Антуан Гризманн вышел на поле на замену на 61-й минуте. Напомним, в компенсированное время игры французский нападающий стал автором победного гола мадридского «Атлетико».

Гризманн уже в пятой игре кряду вышел на замену после 60-й минуты. Это все игры «матрасников» в этом сезоне. В этих поединках Антуан забил 3 гола.

Ранее сообщалось, что в «Атлетико» якобы специально не намерены давать Антуану Гризманну более 50% игрового времени в матчах. Это связано с условиями аренды и обязательным выкупом прав на футболиста. И так якобы будет продолжаться до тех пор, пока «Барселона», владеющая правами на форварда, не снизит цену на него.

Как известно, «Барселона» отклонила 15-миллионное предложение по Гризманну.

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Источник Sport.ua
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