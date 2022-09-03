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  4. Барселона отклонила 15-миллионное предложение по Гризманну
Испания
03 сентября 2022, 09:58 |
582
0

Барселона отклонила 15-миллионное предложение по Гризманну

Форвард остается в подвешенном состоянии

03 сентября 2022, 09:58 |
582
0
Барселона отклонила 15-миллионное предложение по Гризманну
ФК Атлетико Мадрид. Антуан Гризманн

Будущее Антуана Гризманна остается под вопросом. Сейчас он выступает за «Атлетико» Мадрид на правах 2-летней аренды. «Матрасники» будут обязаны выкупить игрока у «Барселоны» за 40 миллионов евро, если 31-летний француз сыграет как минимум в 50% матчей за «Матрасников» за эти два сезона.

«Атлетико» не хочет выкупать Гризманна за такую сумму, и ограничивает форварда в игровой практике, чтобы выкуп не стал обязательным. Такая ситуация беспокоит француза, и он уже обратился к руководству обеих клубов с просьбой договориться о выкупе за меньшую сумму.

Однако первая попытка договориться успехом не увенчалась. «Атлетико» предложил 15 миллионов евро, «Барселона» отказалась.

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Источник Cope
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