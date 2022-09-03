Барселона отклонила 15-миллионное предложение по Гризманну

Будущее Антуана Гризманна остается под вопросом. Сейчас он выступает за «Атлетико» Мадрид на правах 2-летней аренды. «Матрасники» будут обязаны выкупить игрока у «Барселоны» за 40 миллионов евро, если 31-летний француз сыграет как минимум в 50% матчей за «Матрасников» за эти два сезона.

«Атлетико» не хочет выкупать Гризманна за такую сумму, и ограничивает форварда в игровой практике, чтобы выкуп не стал обязательным. Такая ситуация беспокоит француза, и он уже обратился к руководству обеих клубов с просьбой договориться о выкупе за меньшую сумму.

Однако первая попытка договориться успехом не увенчалась. «Атлетико» предложил 15 миллионов евро, «Барселона» отказалась.