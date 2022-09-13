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Лига конференций
13 сентября 2022, 15:23 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:14
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Матч Аполлон – Днепр-1 обслужит венгерская бригада судей

Главный арбитр – Адам Фаркаш

13 сентября 2022, 15:23 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:14
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Матч Аполлон – Днепр-1 обслужит венгерская бригада судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Адам Фаркаш

УЕФА назначила венгерскую бригаду арбитров на матч второго тура Лиги конференций «Аполлон» - «Днепр-1». Главный арбитр – Адам Фаркаш.

Ассистенты - Болаж Серт и Питер Карай. Четвертый судья – Бенце Чонко.

Матч «Аполлон» Лимасол - «Днепр-1» состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 19:45 по Киеву.

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Аполлон - Днепр-1 Аполлон Лимасол Днепр-1 Лига Европы судейские назначения Адам Фаркаш
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Источник УЕФА
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DK1961
УЕФА нарочно ставит АНТИУКРАИНСКИХ арбитров на матчи украинских клубов?
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