Лига конференций13 сентября 2022, 15:23 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:14
201
2
Матч Аполлон – Днепр-1 обслужит венгерская бригада судей
Главный арбитр – Адам Фаркаш
13 сентября 2022, 15:23 | Обновлено 13 сентября 2022, 16:14
201
2
УЕФА назначила венгерскую бригаду арбитров на матч второго тура Лиги конференций «Аполлон» - «Днепр-1». Главный арбитр – Адам Фаркаш.
Ассистенты - Болаж Серт и Питер Карай. Четвертый судья – Бенце Чонко.
Матч «Аполлон» Лимасол - «Днепр-1» состоится в четверг, 15 сентября. Начало – в 19:45 по Киеву.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 12 сентября 2022, 18:14 2
Украинской теннисистке исполнилось 28 лет
Футбол | 12 сентября 2022, 20:30 1
Без потерь с тремя победами идет «Днепр-1», первые очки набрало «Динамо»
Футбол | 13.09.2022, 14:56
Футбол | 12.09.2022, 22:00
Футбол | 13.09.2022, 15:08
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
УЕФА нарочно ставит АНТИУКРАИНСКИХ арбитров на матчи украинских клубов?
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.09.2022, 19:58
11.09.2022, 18:45 2
12.09.2022, 11:11 7
12.09.2022, 16:18 10
12.09.2022, 11:37 1
12.09.2022, 20:17 7
11.09.2022, 22:29 9
11.09.2022, 23:50 3