Цифры и факты. Важнейшие события 4-го тура УПЛ

Главные события 4-го тура УПЛ — в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» берет верх над «Черноморцем» в общем 5-й раз подряд (мячи 14-1), а на своем поле - 3-й (мячи 10-1).

«Горняки», продлившие домашнюю безничейную серию в баталиях с «моряками» до 25 матчей (+22-3), повторяют рекорд УПЛ, установленный «Динамо» в поединках с тем же «Черноморцем».

Дончане забивают одесситам в родных стенах 12 игр кряду.

«Шахтер», отпраздновавший 3-ю викторию подряд (мячи 4-1), продлевает свою общую беспроигрышную серию до 19 матчей (+16=3), а домашнюю - до 11 (+10=1).

«Горняки» одерживают рекордную 85-ю волевую победу в чемпионатах Украины.

Лассина Траоре становится автором самого позднего победного гола оранжево-черных и легионеров в УПЛ - на 90+6-й минуте.

21-летний форвард забивает 1100-й мяч дончан на своем поле.

150-й матч в чемпионатах Украины в рядах «Шахтера» проводит Сергей Кривцов.

Марьян Швед 5-й раз поражает ворота «Черноморца». Ранее 4 мяча одесситам он забил за «Карпаты».

Максим Брагару на 571-й минуте прерывает безголевую серию «моряков» в гостях у горняков.

«Динамо» берет верх над «Львовом» в общем 8-й раз подряд (мячи 22-4), а на своем поле - 4-й (мячи 10-2).

350-й матч в украинской карьере проводит Александр Караваев (ЧУ - 219, КУ - 30, СУ - 3, ЕК - 53, СУ - 45).

5-й раз поражает ворота «Львова» Виталий Буяльский.

Сухая серия Дениса Бойко достигает 451-й минуты.

«Днепр-1» одерживает 10-ю крупную победу в элитном дивизионе, а «Металлист 1925» терпит 1-е крупное поражение в гостях (в 12-м матче).

Днепряне празднуют в общем 9-ю викторию кряду (мячи 27-2), поднимая планку личного рекорда, а на своем поле - 6-ю (мячи 19-2), повторяя клубное достижение.

Рекордная общая безничейная серия сине-бело-голубых достигает 20 игр (+16-4), а домашняя - 11 (+10-1).

Обновляет «Днепр-1» и еще одно клубное достижение, не пропуская 438 минут подряд.

Две поправки в таблицу личных рекордов вносит «Металлист 1925», который прерывает свою сухую гостевую серию на 235-й минуте и продлевает безвыигрышную на чужих полях до 6 матчей (=1-5).

«Рух» с 4-й попытки впервые побеждает «Зарю».

Второй мяч, забитый Таллесом, оказывается 500-м, пропущенным луганчанами в гостях.

70-й матч в УПЛ в качестве капитана проводит Юрий Панькив.

Черно-бело-красные продлевают две свои рекордные голевые серии: общую - до 21-й игры, а выездную - до 16.

«Колос», одержав рекордную 5-ю кряду победу в родных стенах (мячи 7-1), празднует 20-ю викторию на своем поле в элитном дивизионе.

Ковалевцы обновляют три личных достижения, продлив общую голевую серию до 10 игр, домашнюю - до 6, а сухую на своем поле - до 349 минут.

«Колос» дома обходится без мировых 11 игр кряду (+6-5).

10-й матч на посту главного тренера ковалевцев проводит Ярослав Вишняк (+7=2-1, 12-6).

«Верес» впервые побеждает в гостях у «Кривбасса».

Безголевая серия криворожцев достигает 373-х минут.

«Ворскла», обойдя «Карпаты», становится новым рекордсменом по числу безголевых игр на своем поле - 111.

80-й матч в УПЛ на тренерском посту проводит Виктор Скрипник (+43=16-21, 135-78), 50-й - Сергей Лавриненко (+8=18-24, 45-80).

«Минай», одержав первую победу на выезде в элитном дивизионе, прерывает две свои «рекордные» безвыигрышные серии: общую - из 19 игр (=8-11) и гостевую - из 23-х (=6-17). Последний раз закарпатцы праздновали викторию 31 июля 2021 года - 1:0 дома с «Александрией».

«Минай» пропускает в общем 11 матчей подряд, а на чужих полях - 15, обновляя два личных антирекорда.

Гол Егора Твердохлеба оказывается 300-м для команд Владимира Шарана во всех турнирах (ЧУ - 258, КУ - 32, ЕК - 10).

Александр Бандура зарабатывает 10-ю красную карточку для «Миная» в элитном дивизионе.

Александр Козак становится автором 10-го гола джокеров «Ингульца» в УПЛ.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Виталий Вернидуб («Кривбасс»), 100-й - Денис Безбородько («Колос»), 50-й - Александр Козак («Ингулец»), Евгений Новак («Колос») и Дмитрий Юсов («Черноморец»), 1-й - Седдик Балули («Днепр-1»), Константин Вивчаренко («Динамо»), Александр Кемкин («Минай») и Виталий Михайлив («Львов»).

В 5-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Максим Задерака («Кривбасс»), в 4-м - Егор Клименчук, в 3-м - Егор Демченко (оба - «Металлист»), во 2-м - Бека Вачиберадзе («Металлист 1925»), Василий Кравец («Карпаты»), Николай Михайленко («Заря») и Владислав Семотюк («Кривбасс»).

40-й мяч в УПЛ забивает Виталий Буяльский, 20-й - Сергей Мякушко, 15-й - Назарий Русин, 1-й - Егор Твердохлеб (в 3-й игре), Максим Брагару (в 18-й) и Виталий Дахновский (в 19-й).

В 3-й команде элиты открывает голевой счет Артем Громов («Днепр-1»), во 2-й - Марьян Швед («Шахтер»).

Бразилец Таллес становится автором первого хет-трика сезона-2022/23, а буркиниец Лассина Траоре - 10-го гола джокеров.

3-ю красную карточку в карьере зарабатывает Александр Каплиенко, 2-ю - Александр Бандура.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ