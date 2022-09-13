Спортдир Баварии: «Не хотели давать 34-летнему игроку контракт на 4 года»

Сегодня, 13 сентября «Бавария» во втором туре Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной», куда летом перешел многолетний лидер мюнхенцев Роберт Левандовски.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб отпустил польского форварда:

«Реал» продлевает контракт с Модричем год за годом. Поэтому мы сказали Левандовски: «Давай продлим контракт на год». Но я понимаю, что возможность подписать контракт на 4 года, когда тебе 34, – это выдающийся шанс.

Левандовски подарил нам шампанское, и мы расстались друзьями. Он всегда будет положительно отзываться о «Баварии», как и мы о нем».