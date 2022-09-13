Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортдир Баварии: «Не хотели давать 34-летнему игроку контракт на 4 года»
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 14:29 | Обновлено 13 сентября 2022, 14:30
787
0

Спортдир Баварии: «Не хотели давать 34-летнему игроку контракт на 4 года»

Хасан Салихамиджич – об уходе Роберта Левандовски

13 сентября 2022, 14:29 | Обновлено 13 сентября 2022, 14:30
787
0
Спортдир Баварии: «Не хотели давать 34-летнему игроку контракт на 4 года»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Сегодня, 13 сентября «Бавария» во втором туре Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной», куда летом перешел многолетний лидер мюнхенцев Роберт Левандовски.

Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб отпустил польского форварда:

«Реал» продлевает контракт с Модричем год за годом. Поэтому мы сказали Левандовски: «Давай продлим контракт на год». Но я понимаю, что возможность подписать контракт на 4 года, когда тебе 34, – это выдающийся шанс.

Левандовски подарил нам шампанское, и мы расстались друзьями. Он всегда будет положительно отзываться о «Баварии», как и мы о нем».

По теме:
Шахтер – Селтик. Текстовая трансляция матча
Кейн готов перейти в Баварию
Альваро МОРАТА: «Понимаем, что придется непросто, но мы полны мотивации»
Бавария Хасан Салихамиджич Роберт Левандовски Барселона Бавария - Барселона Лига чемпионов
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник El Pais
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
Футбол | 12 сентября 2022, 20:17 7
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф
Сборная Боснии и Герцеговины понесет наказание за возможный матч с рф

В Ньоне накажут за встречу на поле с командой страны-агрессора

Почему пропала трансляция в конце 1-го тайма матча Ворскла – Александрия?
Футбол | 13 сентября 2022, 10:56 0
Почему пропала трансляция в конце 1-го тайма матча Ворскла – Александрия?
Почему пропала трансляция в конце 1-го тайма матча Ворскла – Александрия?

Официальное заявление УПЛ

Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Футбол | 12.09.2022, 22:00
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Скандал в Италии. Судьи VAR матча Юве забыли про игрока у углового флажка?
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 13.09.2022, 11:00
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Футбол | 13.09.2022, 10:55
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Аполлон – Днепр-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
Прерванная серия неудач. Динамо с минимальным счетом обыграло Львов
11.09.2022, 18:55 32
Футбол
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
Вызывал в сборную за взятку? В Турции раздувают скандал вокруг Луческу
12.09.2022, 16:18 9
Футбол
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
11.09.2022, 15:02 21
Баскетбол
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
Снова принес победу. Динамовец забил за Сенегал и выиграл трофей со сборной
12.09.2022, 07:41 7
Футбол
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
Переговоры по бою Фьюри – Джошуа приостановлены
11.09.2022, 15:47
Бокс
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
ФОТО. Три красотки. Украинские легкоатлетки показали идеальную форму
12.09.2022, 16:41
Другие виды
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками
11.09.2022, 09:40
Футбол
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
Италия в четвертый раз стала чемпионом мира по волейболу
12.09.2022, 00:10 2
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности