Спортдир Баварии: «Не хотели давать 34-летнему игроку контракт на 4 года»
Хасан Салихамиджич – об уходе Роберта Левандовски
Сегодня, 13 сентября «Бавария» во втором туре Лиги чемпионов сыграет с «Барселоной», куда летом перешел многолетний лидер мюнхенцев Роберт Левандовски.
Спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич рассказал, почему клуб отпустил польского форварда:
«Реал» продлевает контракт с Модричем год за годом. Поэтому мы сказали Левандовски: «Давай продлим контракт на год». Но я понимаю, что возможность подписать контракт на 4 года, когда тебе 34, – это выдающийся шанс.
Левандовски подарил нам шампанское, и мы расстались друзьями. Он всегда будет положительно отзываться о «Баварии», как и мы о нем».
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