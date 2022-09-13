Сыграет против Месси? Легионер Динамо вызван в сборную Ямайки

Новичок «Динамо» Киев Кахим Пэррис получил вызов в сборную Ямайки. Вместе с еще 21 игроком он будет готовиться к товарищескому матчу против сборной Аргентины.

Матч состоится 28 сентября в Нью-Джерси (США). Начало – в 2:00 по Киеву.

На данный момент Пэррис провел за сборную Ямайки 6 матчей, результативными действиями не отличался.