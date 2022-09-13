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Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 12:29 | Обновлено 13 сентября 2022, 12:42
503
0

Сыграет против Месси? Легионер Динамо вызван в сборную Ямайки

Кахим Пэррис отправляется в национальную команду

13 сентября 2022, 12:29 | Обновлено 13 сентября 2022, 12:42
503
0
Сыграет против Месси? Легионер Динамо вызван в сборную Ямайки
ФК Динамо Киев. Кахим Пэррис

Новичок «Динамо» Киев Кахим Пэррис получил вызов в сборную Ямайки. Вместе с еще 21 игроком он будет готовиться к товарищескому матчу против сборной Аргентины.

Матч состоится 28 сентября в Нью-Джерси (США). Начало – в 2:00 по Киеву.

На данный момент Пэррис провел за сборную Ямайки 6 матчей, результативными действиями не отличался.

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Источник ФК Динамо Киев
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