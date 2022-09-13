Украина. Премьер лига13 сентября 2022, 12:29 | Обновлено 13 сентября 2022, 12:42
503
0
Сыграет против Месси? Легионер Динамо вызван в сборную Ямайки
Кахим Пэррис отправляется в национальную команду
13 сентября 2022, 12:29 | Обновлено 13 сентября 2022, 12:42
503
0
Новичок «Динамо» Киев Кахим Пэррис получил вызов в сборную Ямайки. Вместе с еще 21 игроком он будет готовиться к товарищескому матчу против сборной Аргентины.
Матч состоится 28 сентября в Нью-Джерси (США). Начало – в 2:00 по Киеву.
На данный момент Пэррис провел за сборную Ямайки 6 матчей, результативными действиями не отличался.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 сентября 2022, 21:30 3
«Левадия» занимает 2-е место в чемпионате Эстонии, по системе весна-осень
Футбол | 13 сентября 2022, 10:08 2
Украинец провел откровенно слабый матч
Футбол | 13.09.2022, 09:49
Футбол | 12.09.2022, 20:30
Другие виды | 12.09.2022, 16:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.09.2022, 11:37 1
11.09.2022, 15:47
11.09.2022, 09:40
11.09.2022, 18:55 32
11.09.2022, 19:58
12.09.2022, 22:00 16
11.09.2022, 17:57 3
12.09.2022, 22:05 13