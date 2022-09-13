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  4. Леся Цуренко – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
13 сентября 2022, 12:06 |
775
2

Леся Цуренко – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга в Портороже

13 сентября 2022, 12:06 |
775
2
Леся Цуренко – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

13 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В первом круге украинка сразится против румынки Елены-Габриэлы Русе (№96 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой (№24 WTA).

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Источник Sport.ua
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Александр Науменко
Букмекерам треба на Лесю робити опцію, дограє матч чи ні.
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0
Spectra
На Марту и на Даяну надежды - нет, но есть на Лесю.
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0
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