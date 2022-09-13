Леся Цуренко – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 сентября украинская теннисистка Леся Цуренко (№92 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Портороже.

В первом круге украинка сразится против румынки Елены-Габриэлы Русе (№96 WTA), которая преодолела квалификацию. Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница сразится против пятой сеяной Екатерины Александровой (№24 WTA).

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