Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы знаем, на что способен Брюгге»

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Я всегда говорю, что матчи Лиги чемпионов такие, какими ты заставишь их быть. Предстоящая встреча - не исключение.

Нам будет противостоять трехкратный чемпион Бельгии, команда, которая привыкла побеждать в своем чемпионате. На основании проанализированного мы знаем, на что способен «Брюгге», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Брюгге» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.