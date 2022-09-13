Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы знаем, на что способен Брюгге»
Наставник «Порту» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов
Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».
«Я всегда говорю, что матчи Лиги чемпионов такие, какими ты заставишь их быть. Предстоящая встреча - не исключение.
Нам будет противостоять трехкратный чемпион Бельгии, команда, которая привыкла побеждать в своем чемпионате. На основании проанализированного мы знаем, на что способен «Брюгге», - сказал Консейсау.
Матч «Порту» – «Брюгге» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.
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