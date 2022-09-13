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  4. Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы знаем, на что способен Брюгге»
Лига чемпионов
13 сентября 2022, 10:30 | Обновлено 13 сентября 2022, 10:32
202
1

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы знаем, на что способен Брюгге»

Наставник «Порту» – о предстоящем матче в Лиге чемпионов

13 сентября 2022, 10:30 | Обновлено 13 сентября 2022, 10:32
202
1
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Мы знаем, на что способен Брюгге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сержиу Консейсау

Главный тренер португальского «Порту» Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против бельгийского «Брюгге».

«Я всегда говорю, что матчи Лиги чемпионов такие, какими ты заставишь их быть. Предстоящая встреча - не исключение.

Нам будет противостоять трехкратный чемпион Бельгии, команда, которая привыкла побеждать в своем чемпионате. На основании проанализированного мы знаем, на что способен «Брюгге», - сказал Консейсау.

Матч «Порту» – «Брюгге» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.

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Сержиу Консейсау Лига чемпионов Порту Брюгге
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Источник УЕФА
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Комментарии 1
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VikyKrasotulechka90
Брюгге способен сегодня только вынимать мячи.. со своих ворот.. !!! Порту накидает!!
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