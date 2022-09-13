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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 09:18 | Обновлено 13 сентября 2022, 09:37
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1

Симоне ИНДЗАГИ: «Мы попали в тяжелую группу»

Наставник «Интера» – о ситуации в Лиге чемпионов

13 сентября 2022, 09:18 | Обновлено 13 сентября 2022, 09:37
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Симоне ИНДЗАГИ: «Мы попали в тяжелую группу»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против чешской «Виктории Пльзень».

«Это очень важный матч. Мы знаем, что попали в тяжелую группу, но мы хотим в ней играть. Наш первый матч выдался не лучшим. Мы старались, но «Бавария» была сильнее. Понимаем, что в игре с «Викторией» будут свои провалы, и мы хотим выйти из них как можно лучше», - сказал Индзаги.

Матч «Виктория Пльзень» – «Интер» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 19:45 по Киеву.

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Симоне Индзаги Интер Милан Лига чемпионов Виктория Пльзень
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Источник УЕФА
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VikyKrasotulechka90
Нужно сегодня обыгрывать Викторию. Иначему можно не попасть даже в ЛЕ((
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