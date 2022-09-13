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Чемпионат Испании
Альмерия
12.09.2022, FT 0 : 1
Осасуна
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Испания
13 сентября 2022, 08:58 | Обновлено 13 сентября 2022, 09:09
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0

Альмерия – Осасуна – 0:1. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Испании

13 сентября 2022, 08:58 | Обновлено 13 сентября 2022, 09:09
99
0
Альмерия – Осасуна – 0:1. Видео гола и обзор матча
ФК Осасуна

В матче 5-го тура испанской Примеры «Осасуна» на выезде минимально обыграла «Альмерию» со счетом 1:0.

События матча

28’
ГОЛ ! Мяч забил Луис Авила (Осасуна).
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Источник MEGOGO
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