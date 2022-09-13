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Чемпионат Испании
Альмерия
12.09.2022, FT 0 : 1
Осасуна
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Испания
13 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 13 сентября 2022, 01:18
59
0

Ла Лига. Осасуна вернулась в зону Лиги чемпионов

Памплонцы удерживают позицию среди лидеров

13 сентября 2022, 00:10 | Обновлено 13 сентября 2022, 01:18
59
0
Ла Лига. Осасуна вернулась в зону Лиги чемпионов
ФК Осасуна

В 5-м туре испанского чемпионата команда Хагоба Аррасате выяснила на выезде отношения с «Альмерией». Победа гарантировала «Осасуне» текущую четвертую позицию, и команда сделала все необходимое, чтобы взять три турнирных балла.

Гол Чими Авилы в середине первого тайма оказался единственным во встрече и победным для «Осасуны» - 1:0.

Набрав 12 очков, «красные» настигли по набранным пунктам «Бетис», но уступают ему согласно дополнительных показателей. Выше в таблице чемпионата Испании находятся только «Реал» Мадрид (15 очков) и «Барселона» (13 пунктов).

Чемпионат Испании. 5-й тур

«Альмерия» - «Осасуна» - 0:1

Гол: Чими Авила, 28 (0:1).

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Альмерия Осасуна
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Источник Sport.ua
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