Ла Лига. Осасуна вернулась в зону Лиги чемпионов
Памплонцы удерживают позицию среди лидеров
В 5-м туре испанского чемпионата команда Хагоба Аррасате выяснила на выезде отношения с «Альмерией». Победа гарантировала «Осасуне» текущую четвертую позицию, и команда сделала все необходимое, чтобы взять три турнирных балла.
Гол Чими Авилы в середине первого тайма оказался единственным во встрече и победным для «Осасуны» - 1:0.
Набрав 12 очков, «красные» настигли по набранным пунктам «Бетис», но уступают ему согласно дополнительных показателей. Выше в таблице чемпионата Испании находятся только «Реал» Мадрид (15 очков) и «Барселона» (13 пунктов).
Чемпионат Испании. 5-й тур
«Альмерия» - «Осасуна» - 0:1
Гол: Чими Авила, 28 (0:1).
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