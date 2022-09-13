Наставник Аякса: «Если будет отвага, будут и шансы на успех»

Главный тренер нидерландского «Аякса» Альфред Схрёдер поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля».

«В матчах с такими соперниками надо умело работать с мячом. Играть смело, отважно. Отвага - ключевой момент. Будет она, будут и шансы на успех», - сказал Схрёдер.

Матч «Ливерпуль» – «Аякс» состоится во вторник, 13 сентября. Начало в 22:00 по Киеву.