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Италия
13 сентября 2022, 05:22 | Обновлено 13 сентября 2022, 05:30
51
0

Дибала вне конкуренции. Аргентинец забил очередной гол из-за штрафной

Нападающий помог «Роме» обыграть «Эмполи»

13 сентября 2022, 05:22 | Обновлено 13 сентября 2022, 05:30
51
0
Дибала вне конкуренции. Аргентинец забил очередной гол из-за штрафной
Getty Images/Global Images Ukraine

Пауло Дибала открыл счет в матче 6-го тура Серии А «Эмполи» - «Рома» (1:2) на 17-й минуте. Он точно пробил по воротам хозяева из-за пределов штрафной и занес себе в активе уже третий гол за «Рому» в текущем сезоне.

28-летний форвард имеет на своем счету 4 очка (3+1) по системе «гол+пас» в четырех последних матчах чемпионата Италии.

Ко всему, гол «Эмполи» стал для Дибалы 27-м, забитым им в Серии А ударом из-за пределов штрафной.

Начиная с сентября 2012 года, когда Пауло дебютировал в чемпионате Италии, ни один другой футболист больше таких голов не забил. Столько же голов из-за штрафной у экс-форвард «Наполи» Дриса Мертенса, который сейчас выступает за «Галатасарай».

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Источник Opta
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