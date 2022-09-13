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Украина. Премьер лига
13 сентября 2022, 04:03 | Обновлено 13 сентября 2022, 05:44
62
0

ЛАВРИНЕНКО: «Чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать»

Главный тренер «Ингульца» - о матче с «Минаем»

13 сентября 2022, 04:03 | Обновлено 13 сентября 2022, 05:44
62
0
ЛАВРИНЕНКО: «Чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать»
ФК Ингулец Петрово

Подопечные Сергея Лавриненко в домашней встрече 4-го тура чемпионата Украины потерпели от «Миная» поражение со счетом 1:2. Наставник команды из Петрово остался разочарован итоговым результатом игры, но претензий к подопечным по самоотдаче предъявить не смог.

- Для нас это очень обидное поражение. Мы настраивались только на победу, хотели взять три очка. Но это футбол, так бывает. В первом тайме была какая-то боязнь. Мы знали, что соперник будет играть на контратаках, будет выжидать свой шанс, будет стараться играть вторым номером. Также мы знали, что стандартные положения – очень грозное оружие у команды «Минай». Поэтому, мы готовились, разбирали соперника, но на поле все может быть по-иному.

Когда мы пропустили первый мяч, то постарались затем что-то перестроить в своей игре, что-то изменить, чтобы вскрыть насыщенную оборону соперника. Были у нас небольшие моменты, где мы могли реализовать. Для того, чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать. Но сегодня мы не смогли этого сделать, - рассказал Лавриненко по итогам матча «Ингулец» - «Минай».

В турнирной таблице УПЛ «Ингулец» занимает 12 место, имея 2 очка. «Минай» идет 9-м с 4 баллами. Лидируют «Колос» и «Шахтер», у которых по 10 пунктов.

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Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко Ингулец Минай Ингулец - Минай чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Ингулец
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