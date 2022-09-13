ВИДЕО. Как АЕК из Ларнаки размялся в чемпионате перед визитом к Динамо

В матче 3-го тура национального чемпионата АЕК принял на своем поле команду «Неа Саламина». Игра завершилась победой хозяев с минимальным перевесом – 1:0. Единственный и победный гол команда из Ларнаки забила в компенсированное время первого тайма – отличился Ойер.

Победив, АЕК расположился в таблице Первого (элитного) дивизиона чемпионата Кипра на 7 месте, имея 4 очка. Лидируют «Арис» и «Аполлон», которые набрали по 9 очков из девяти возможных.

Игра 2-го тура Лиги Европы «Динамо» Киев – АЕК Ларнака состоится в четверг, 15 сентября, в Кракове, начало – в 22:00 по киевскому времени.

«Динамо», напомним, в 1-м туре проиграло в Стамбуле «Фенербахче» со счетом 1:2, а киприоты с таким же результатом уступили дома французскому «Ренну».