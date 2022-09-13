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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 02:28 | Обновлено 13 сентября 2022, 02:35
22
0

Известен арбитр матча Шахтер – Селтик

Команды сыграют в Варшаве во 2-м туре Лиги чемпионов

13 сентября 2022, 02:28 | Обновлено 13 сентября 2022, 02:35
22
0
Известен арбитр матча Шахтер – Селтик
Getty Images/Global Images Ukraine

Поединок донецкого «Шахтера» с шотландским «Селтиком» из Глазго рассудит бригада арбитров во главе с 33-летним Гленном Нюбергом из Швеции.

Помогать ему на линиях будут соотечественники Махбод Беиджи и Андреас Седерквист, резервный арбитр - Мохаммед аль-Хаким.

Игра «Шахтер» - «Селтик» состоится в столице Польши, Варшаве, в среду, 14 сентября, начало – в 19:45 по Киеву.

Гленн Нюберг в нынешнем сезоне уже пересекался с клубом из УПЛ. Швед судил первую игру второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и «Фенербахче». Она, напомним, состоялась 20 июля, и завершилась вничью 0:0. Нюберг вынес в матче игрокам обеих команд 6 предупреждений (по три – каждой).

Ранее сообщалось, что «Шахтер» прибыл в Польшу на матч Лиги чемпионов с «Селтиком».

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Селтик судейские назначения Гленн Нюберг Шахтер - Селтик
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Источник УЕФА
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