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Лига чемпионов
13 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 13 сентября 2022, 01:14
104
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Почему УАФ не реагирует на фанов Фенербахче? На трансляцию ЧМ у свинособак?

Футбольный журналист Виктор Вацко крайне недоволен бездействием УАФ

13 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 13 сентября 2022, 01:14
104
1
Почему УАФ не реагирует на фанов Фенербахче? На трансляцию ЧМ у свинособак?
Вацко LIVE. Виктор Вацко

Футбольный журналист Виктор Вацко крайне недоволен бездействием УАФ по актуальным футбольным вопросам:

«История с выходками болельщиков «Фенербахче», которые в матчах «Динамо» внезапно стали любителями матрешек, балалаек и оркофюрера. Разве это не вопрос имиджевого, политического значения, актуального прямо сейчас? Разве не правильно было бы со стороны УАФ в этом вопросе создать протекцию украинскому клубу на уровне общественного мнения в Европе и на уровне дисциплинарного комитета УЕФА? Мне кажется, что очень даже правильно.

Почему никто из украинских футбольных чиновников нигде в европейских, мировых медиа не оказывает давление на ФИФА, которая продала свинособакам права на трансляцию матчей финального раунда ЧМ-2022 в Катаре? Почему никто не давит на УЕФА, которая не остановила контракт на трансляцию в оркостане матчей европейских кубков?

«Шахтер» выходит с заявлением в польских медиа: «Мы недовольны этим решением. Мы в ярости. Страна-агрессор должна быть максимально изолированной. Мы против не только участия российских клубов в европейских соревнованиях, но также призываем выключить россию изо всех международных соревнований, включая те, которые под эгидой ФИФА и УЕФА. Мировое футбольное сообщество должно наконец объединиться в этом вопросе, исключить россию из всех организаций и заблокировать ее сотрудничество со спонсорами. Особенно это касается продажи телеправ».

Это выступил «Шахтер». Но разве это не зона ответственности УАФ? Разве не руководство нашего футбола со всем его ресурсом (я имею в виду фактор членства в исполкоме УЕФА) должно заниматься этими вопросами, лоббировать интересы Украины, должно уничтожать на этом фронте интересы наших врагов? Это же важно. Разве это не борьба за интересы нашей страны на своем месте? С начала вторжения все мы говорим, что каждый должен приносить пользу на своем месте. Поэтому УАФ нужно включаться. Я очень жду их публичных месседжей».

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Виктор Вацко Украинская ассоциация футбола Фенербахче - Динамо Фенербахче Лига чемпионов ЧМ-2022 по футболу Россия
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Источник Вацко Light
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