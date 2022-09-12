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Профессиональный бокс
12 сентября 2022, 23:51 | Обновлено 13 сентября 2022, 00:10
476
0

УСИК: «Я буду готовиться к УПЛ. Можем с Будковским в два форварда сыграть»

Чтобы выступить за «Полесье» в УПЛ, Усик обещает немного сбросить вес

12 сентября 2022, 23:51 | Обновлено 13 сентября 2022, 00:10
476
0
УСИК: «Я буду готовиться к УПЛ. Можем с Будковским в два форварда сыграть»
Профутбол. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик посетил матч Первой лиги между командами «Полесье» Житомир и ФСК «Мариуполь» (4:2). Чемпион мира в супертяжелом весе рассказал о своей мечте:

«Я очень хочу [сыграть в УПЛ]. У меня уже одна детская мечта, она сбылась. Я играл в Турции за профессиональную футбольную команду «Полесье». А сейчас, когда ребята немного поработают, с Божьей помощью, – Высшая лига. И я думаю, что мне дадут семь минут второго тайма сыграть в Высшей лиге!

Я буду готовиться к Высшей лиге, я немного сброшу вес, чтобы быть быстрее на поле не руками, а ногами. Да, я центральный нападающий, но могу по всему полю бегать. Будковскому не за что волноваться. Когда мы играли в Турции, я Филиппа заменил. Можно и в два форварда сыграть!»

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Источник ПроФутбол
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