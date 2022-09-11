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Украина. Первая лига
11 сентября 2022, 09:40 | Обновлено 11 сентября 2022, 10:27
369
0

Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками

Зимой Александр Усик присоединился к команде Полесья на тренировочном собрании в Турции

11 сентября 2022, 09:40 | Обновлено 11 сентября 2022, 10:27
369
0
Игроки Полесья и Александр Усик встретились с болельщиками

После победного матча 3-го тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги, в котором житомирское «Полесье» обыграло ФСК «Мариуполь» (4:2), президент клуба Геннадий Буткевич и Чемпион мира по боксу Александр Усик встретились с болельщиками команды. В течение часа совместно с игроками клуба они общались с футбольными фанами и отвечали на их вопросы.

Встреча состоялась в пабе «Шульц» – заведении, которое фактически стало фанатским сектором ФК «Полесье». Ведь из-за постоянной угрозы ракетных обстрелов со стороны России на территории Украины матчи проходят без зрителей на трибунах.

«Увидев атмосферу в пабе, я был приятно удивлен, насколько люди поддерживают команду. Несмотря на то, что на трибунах сегодня было тихо, я уверен, что футболисты чувствовали поддержку всех собравшихся здесь болельщиков. В такие моменты очень остро понимаешь – мы любим футбол и продолжаем его развивать даже в условиях полномасштабной войны. Конечно, все это возможно благодаря нашим героям в рядах ВСУ, защищающим каждый метр нашей земли», – сказал президент футбольного клуба «Полесье» Геннадий Буткевич.

Зимой Александр Усик присоединился к команде «Полесье» на тренировочном собрании в Турции. Даже выходил на поле в роли нападающего в матчах товарищеского турнира Winter Cup. Поэтому боксер посетил Житомир не просто посмотреть футбол, а фактически поддержать своих.

«Я был рад увидеть ребят и искренне болел за команду, поскольку она действительно стала мне близкой. Приятно видеть, что житомиряне так поддерживают «Полесье» здесь, в пабе-бомбоубежище, потому что из-за войны они не могут сделать это на трибунах», – поделился впечатлениями от встречи Усик.

Кроме того, во время встречи игроки «Полесья» совместно с Александром Усиком подписали фирменную футболку для житомирской 95-й десантно-штурмовой бригады. Ее вместе с необходимыми на фронте вещами, в частности автомобилями, генераторами и радиостанциями ФК в ближайшее время передаст военным на боевые позиции.

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Источник Sport.ua
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