Журналист: Динамо и Шахтер работают над проведением матча в Лондоне
По словам Игоря Цыганыка, Андрей Шевченко может стать амбассадором матча
Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» ведут переговоры о проведении Классического дерби УПЛ в Лондоне.
Это правда. «Шахтер» инициировал, предложил провести матч с Динамо на Олимпийском стадионе в Лондоне, который сейчас арендует «Вест Хэм». Есть поддержка от государственных и футбольных структур Украины.
Оба клуба поддерживают идею. «Динамо» также не против сыграть в Англии. Присоединился Андрей Шевченко, и он может стать амбассадором матча. Все вырученные средства будут направлены в фонд United24.
Сейчас дело в том, чтобы утвердить возможность проведения игры на Олимпийском стадионе в Лондоне. Сейчас согласовывается, насколько свободен и готов стадион принять этот поединок».
Матч между «Шахтером» и «Динамо» должен пройти 15 октября в 7-м туре УПЛ.
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