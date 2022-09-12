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Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 12 сентября 2022, 23:39
529
5

Журналист: Динамо и Шахтер работают над проведением матча в Лондоне

По словам Игоря Цыганыка, Андрей Шевченко может стать амбассадором матча

12 сентября 2022, 23:23 | Обновлено 12 сентября 2022, 23:39
529
5
Журналист: Динамо и Шахтер работают над проведением матча в Лондоне
ФК Вест Хэм

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо» ведут переговоры о проведении Классического дерби УПЛ в Лондоне.

Это правда. «Шахтер» инициировал, предложил провести матч с Динамо на Олимпийском стадионе в Лондоне, который сейчас арендует «Вест Хэм». Есть поддержка от государственных и футбольных структур Украины.

Оба клуба поддерживают идею. «Динамо» также не против сыграть в Англии. Присоединился Андрей Шевченко, и он может стать амбассадором матча. Все вырученные средства будут направлены в фонд United24.

Сейчас дело в том, чтобы утвердить возможность проведения игры на Олимпийском стадионе в Лондоне. Сейчас согласовывается, насколько свободен и готов стадион принять этот поединок».

Матч между «Шахтером» и «Динамо» должен пройти 15 октября в 7-м туре УПЛ.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу United24 Шахтер - Динамо Киев Шахтер Донецк Динамо Киев Вест Хэм Игорь Цыганык Андрей Шевченко
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 5
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Igorrr
В Динамо про це навіть не чули  , вже президент клубу ці чутки був спростував, а тепер знову одне теж саме
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+2
Владислав Рейский
интересно как англичане оценят по уровню игры опосля апл эту битву, если посмотрят ее, хотя зная товарища Цы это скорее всего очередной плод его фантазии шо он хочет инсайдами
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+2
musuk
І суддю з України нехай візьмуть  
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+1
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