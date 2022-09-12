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Лига чемпионов
12 сентября 2022, 23:01 | Обновлено 12 сентября 2022, 23:16
129
0

ХАВИ: «Барселона постарается обыграть Баварию - одну из лучших команд мира»

Главный тренер «сине-гранатовых» - о предстоящем матче 2-го тура Лиги чемпионов

12 сентября 2022, 23:01 | Обновлено 12 сентября 2022, 23:16
129
0
ХАВИ: «Барселона постарается обыграть Баварию - одну из лучших команд мира»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хави заявил, что хороша не только «Бавария», а и ее наставник Юлиан Нагельсманн, входящий, по мнению испанского специалиста, в когорту лучших в своем деле на планете.

«Нагельсманн - один из лучших тренеров мира. «Бавария» хороша во многих аспектах. Я ожидаю очень напряженного матча, обе команды будут стараться владеть мячом, иногда даже агрессивными способами. Мы постараемся монополизировать владение мячом.

Левандовски крайне мотивирован. Он отдохнул и сейчас чувствует себя хорошо. Думаю, для него это будет особенный вечер. Мы постараемся проявить себя и обыграть одну из лучших команд мира», - признался Хави.

Встреча 2-го тура Лиги чемпионов «Бавария» «Барселона» состоится во вторник, 13 сентября, в Мюнхене, начало - в 22:00 по Киеву.

Напомним, «Барселона» в 1-м туре турнира разбила дома со счетом 5:1 «Викторию Пльзень», а «Бавария» в Милане со счетом 2:0 переиграла «Интер».

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Хави Барселона Бавария Бавария - Барселона Лига чемпионов
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Источник Mundo Deportivo
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