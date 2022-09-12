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Англия
12 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 13 сентября 2022, 00:56
480
0

В Британии траур. Перенесены три матча 8-го тура АПЛ

Игры должны были состояться в ближайший уик-энд

12 сентября 2022, 22:29 | Обновлено 13 сентября 2022, 00:56
480
0
В Британии траур. Перенесены три матча 8-го тура АПЛ
АПЛ

Не в запланированный день 18 сентября будет проведена центральная игра 8-го тура чемпионата Англии между «Челси» и «Ливерпулем». Также перенесены встречи «Манчестер Юнайтед» и «Лидса», а также «Брайтона» с «Кристал Пэлас».

Отмечается, что другие семь встреч тура состоятся по расписанию.

Напомним, в минувший уик-энд 10 и 11 сентября не был сыгран ни одни поединок 7-го тура английской Премьер-лиги из-за траура, объявленного в Великобритании из-за смерти королевы Елизаветы II.

Ранее стало известно, что игра Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ, которая должна была состояться в четверг, 15 сентября, также перенесена.

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Источник Sport.ua
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